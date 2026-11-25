Phát biểu tại Hội đàm, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cho biết, năm trước hai thành phố đã ký thỏa thuận kết nghĩa. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cùng phối hợp để hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận đã đạt được.

Về hợp tác cụ thể, Thống đốc Saint Petersburg đánh giá cao việc hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ thống metro trong chuyến thăm, làm việc lần này. Phía Saint Petersburg sẵn sàng đề xuất dự án thí điểm lập hồ sơ thiết kế một đoạn tuyến metro đầu tiên tại Hà Nội; đồng thời tổ chức các nhóm chuyên gia tham gia nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật và xây dựng giải pháp tài chính.

Thống đốc khẳng định, Saint Petersburg không chỉ sẵn sàng tham gia xây dựng mà còn có khả năng cung cấp trang thiết bị, các giải pháp kỹ thuật hiện đại, bảo đảm tính chủ động trong cung ứng, hạn chế phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Thành phố có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng trực tiếp triển khai các công trình đường sắt đô thị ở trong nước và nước ngoài.

"Saint Petersburg hiện có những ga metro sâu khoảng 80m dưới lòng đất, được đánh giá thuộc nhóm ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Đây là kinh nghiệm thực tiễn mà thành phố sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án", ông Aleksandr Dmitrievich Beglov chia sẻ.

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa và du lịch; đồng thời đề xuất triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

Phát biểu tại Hội đàm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cuộc hội đàm lần này tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực giữa hai thành phố, đặc biệt là cuộc hội kiến giữa Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov tại Saint Petersburg tháng 8/2026; cùng các hoạt động khảo sát, làm việc với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp về lĩnh vực đường sắt đô thị trong chuyến công tác tại Liên bang Nga vừa qua.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thống đốc Saint Petersburg, ông Vũ Đại Thắng tin tưởng những sáng kiến này sẽ là định hướng để các cơ quan, đơn vị của hai thành phố phối hợp triển khai trong thời gian tới. Chủ tịch UBND Thành phố đề xuất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Về đường sắt đô thị và giao thông, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là lĩnh vực Hà Nội rất mong muốn tăng cường hợp tác với Saint Petersburg, không chỉ với Hà Nội mà còn có thể mở rộng tới thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt đô thị của hai bên có nhiều điểm tương đồng về kỹ thuật, tạo điều kiện để Thành phố và doanh nghiệp phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Quang cảnh buổi Hội đàm

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội đang từng bước triển khai các dự án đường sắt đô thị theo lộ trình cụ thể. Hai bên có thể hợp tác trong tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, quy trình thiết kế, chế tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hà Nội mong muốn sớm nghiên cứu, xây dựng các dự án thí điểm một số đoạn tuyến tại Việt Nam với sự phối hợp của các kỹ sư Saint Petersburg.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên cần tăng cường trao đổi cả ở cấp độ định hướng và chuyên môn kỹ thuật, thống nhất các cơ chế hợp tác cụ thể; đồng thời phát huy kinh nghiệm ứng dụng, công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Saint Petersburg và Việt Nam, trong đó có kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nga trong xây dựng đường sắt đô thị.

Lãnh đạo hai thành phố chụp ảnh lưu niệm

Hà Nội đề xuất kết nối trực tiếp các bệnh viện của hai thành phố, ưu tiên lĩnh vực ung bướu và đào tạo đội ngũ y tế. Về giáo dục, thành phố đề xuất kết nghĩa giữa hai trường phổ thông, tăng cường giảng dạy tiếng Nga và tiếng Việt, đồng thời nhất trí cử học sinh, sinh viên dự Diễn đàn Thanh niên Nga - Việt năm 2027. Trong hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, Hà Nội muốn hai bên luân phiên tổ chức các chương trình văn hóa và duy trì Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị và hạ tầng giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để hai thành phố tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Thành Huế