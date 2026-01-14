Căn cứ Quyết định số 26, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thực hiện vận hành nhánh tuyến 108TC trên cơ sở tổ chức lại các chỉ tiêu vận hành của tuyến 108.

Cụ thể, đối với tuyến xe buýt 108 hiện tại có lộ trình Bến xe Thường Tín - Minh Tân, đầu A tại Bến xe Thường Tín; đầu B tại bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - huyện Phú Xuyên (cũ), gần cổng làng Thần Quy.

Lộ trình cụ thể của tuyến: Chiều đi từ Bến xe Thường Tín - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 428 (phía Đông) - Minh Tân (bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - huyện Phú Xuyên, gần cổng làng Thần Quy). Chiều về: Minh Tân - Tỉnh lộ 428 (phía Đông) - Quốc lộ 1A - Bến xe Thường Tín. Giãn cách chạy xe 20-30-40 phút/lượt, thời gian hoạt động từ 4 giờ 25 phút đến 21 giờ 10 phút hằng ngày.

Từ 16/1, tuyến xe buýt mới 108TC lộ trình Bến xe Thường Tín - Quang Lãng (Đại Xuyên) được đưa vào vận hành.

Đối với nhánh tuyến mới 108TC có lộ trình Bến xe Thường Tín - Quang Lãng (Đại Xuyên). Đầu A tại Bến xe Thường Tín. Đầu B của nhánh tuyến 108TC tại bãi đỗ xe buýt thôn Quang Lãng, xã Đại Xuyên.

Lộ trình cụ thể của tuyến: Chiều đi từ Bến xe Thường Tín - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 428 (phía Đông) - ngã 3 Hoàng Nguyên - đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng) - Đại Xuyên (bãi đỗ xe thôn Quang Lãng). Chiều về: Đại Xuyên - đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Quang Lãng, Sảo Thượng, Sảo Hạ) - ngã 3 Hoàng Nguyên - Tỉnh lộ 428 (phía Đông) - Quốc lộ 1A - Bến xe Thường Tín. Giãn cách chạy xe 40-60 phút/lượt, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày.