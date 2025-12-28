Theo Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang, hành khách đi trên 78 tuyến xe buýt do đơn vị này khai thác sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong ngày Tết Dương lịch. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, từ ngày 16 đến 18/2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Âm lịch), hành khách cũng tiếp tục được miễn vé.

Dù áp dụng chính sách miễn phí vé, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì đầy đủ tần suất và cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Người dân TPHCM sẽ được miễn phí vé xe buýt và metro trong ngày đầu năm mới. Ảnh: MQ

Ngoài 78 tuyến xe buýt trên, những tuyến buýt có trợ giá khác do các doanh nghiệp vận hành tại TPHCM cũng sẽ miễn phí vé trong ngày 1/1.

Hiện TPHCM có khoảng 179 tuyến xe buýt, gồm cả tuyến có trợ giá và không trợ giá, với hơn 2.300 phương tiện đang hoạt động. Trong dịp Tết, mạng lưới xe buýt sẽ được điều chỉnh linh hoạt, tăng hoặc giảm số chuyến phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Cùng với xe buýt, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên cũng miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trong ngày đầu năm mới. Người dân có thể sử dụng một trong ba hình thức để nhận vé miễn phí gồm: quét thẻ căn cước công dân gắn chip tại cổng soát vé; quét mã QR tạo trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động.

Ngoài chính sách miễn phí vé, tuyến metro này còn tăng cường thời gian và tần suất hoạt động trong dịp Tết Dương lịch. Cụ thể, ngày 31/12, metro chạy 264 chuyến, từ 5h đến 23h. Riêng ngày 1/1, số chuyến tăng lên 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến hoạt động trong khung giờ từ 0h30 đến 2h sáng để phục vụ nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa của người dân.