Lựa chọn hai ca khúc mang âm hưởng truyền thống, Hà Quỳnh Như tiếp tục khẳng định hướng đi nhất quán của mình trong hành trình theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại. Xẩm Nghệ được nữ ca sĩ thể hiện bằng lối hát mộc mạc, giàu tự sự, gợi nhắc không gian làng quê và những câu hát dân gian đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Trong khi đó, Giận mà thương - ca khúc quen thuộc với khán giả yêu dân ca được ca sĩ xử lý tinh tế, giữ trọn chất Nghệ nồng nàn, da diết nhưng vẫn gần gũi với khán giả truyền hình trong những ngày đầu năm mới.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như

Xuất hiện trên sân khấu VTV trong trang phục mang gam màu pastel nhẹ nhàng, lấy cảm hứng từ hình ảnh mùa xuân và nét đẹp truyền thống, Hà Quỳnh Như ghi điểm bởi phong thái tự tin, giọng hát trong trẻo cùng cách biểu đạt cảm xúc chín muồi. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, hình ảnh và không khí Tết đã tạo nên một tiết mục trọn vẹn, góp phần làm giàu thêm sắc xuân trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về lần xuất hiện này, Hà Quỳnh Như cho biết việc được mang những làn điệu dân gian xứ Nghệ đến với khán giả cả nước trong dịp Tết là niềm hạnh phúc lớn đối với cô. “Với Như, Tết là lúc những giá trị truyền thống được lắng lại và lan tỏa rõ nét nhất. Được hát Xẩm Nghệ và Giận mà thương là cách Như gửi lời chúc năm mới, đồng thời bày tỏ tình yêu với âm nhạc quê hương”, nữ ca sĩ cho biết.

Chia sẻ thêm về kế hoạch năm 2026, Hà Quỳnh Như nói rằng nữ ca sĩ dự kiến thử sức với nhiều thể loại khác nhau, hướng đến tinh thần trẻ trung, gần gũi hơn nhưng vẫn lấy dân ca - trữ tình là nền tảng.

Chương trình Tết có sự tham gia biểu diễn của Hà Quỳnh Như - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018 với 2 tiết mục dân ca dự kiến phát sóng vào ngày 15/2/2026 (tức 28 Tết) trên VTV3. Đây cũng được xem là một trong những điểm nhấn âm nhạc đáng chú ý trên sóng VTV trong dịp Tết năm nay, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.