Đột phá hạ tầng giao thông, tạo kết nối liên vùng

Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) nổi lên như một điểm sáng với lợi thế cảng biển, dầu khí và du lịch biển đảo. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, công nghiệp và du lịch khiến hạ tầng cũ dần quá tải.

Để tháo gỡ nút thắt này, hàng loạt dự án, công trình trọng điểm đã và đang được triển khai, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho khu vực này.

Nổi bật như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, trong đó đoạn thần phần 3 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã cơ bản hoàn thiện, được thông xe kỹ thuật vào tháng 4 vừa qua.

Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian từ Đồng Nai, trung tâm TP.HCM đến biển Vũng Tàu, đồng thời giảm tải áp lực cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc. Đây được xem là động lực quan trọng đưa khách du lịch và hàng hóa về cảng Cái Mép - Thị Vải thuận lợi hơn.

Song song, dự án Vành đai 4 TP.HCM cũng đang được triển khai. Khi tuyến vành đai hoàn thiện, việc kết nối hàng hóa từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ ra cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nhanh chóng, tiết kiệm chi phí logistics.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chính là hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Đây là cụm cảng hiếm hoi tại Việt Nam có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 200.000 tấn, trực tiếp đi châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng, giao thông kết nối cảng với hậu phương logistics cần được đầu tư mạnh mẽ hơn.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã cơ bản hoàn thiện, thông xe kỹ thuật vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Thành Huế

Các dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, hay việc nâng cấp quốc lộ 51 đều nhằm mục tiêu này. Khi chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, phía Đông TP.HCM sẽ trở thành “thủ phủ cảng biển” không chỉ của vùng mà còn của cả nước.

Bên cạnh đó, công trình giao thông trọng điểm dự án cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp khu vực Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Tuyến đường ven biển ĐT 994 Vũng Tàu - Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đang được mở rộng, nâng cấp, tạo thành trục du lịch ven biển liên hoàn. Ảnh: Thành Huế

Không chỉ tập trung kết nối liên vùng, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) còn ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nội tỉnh. Tuyến đường ven biển ĐT 994 Vũng Tàu - Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) đang được mở rộng, nâng cấp, tạo thành trục du lịch ven biển liên hoàn, kết nối các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hồ Tràm. Đây được xem là “cung đường vàng” đưa du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp biển xanh, cát trắng, nắng vàng của địa phương.

Ngoài ra, những dự án như đường 991B kết nối cảng Cái Mép với quốc lộ 51 góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ đồng thời phát triển kinh tế và du lịch.

Tầm nhìn chiến lược, đưa phía Đông TP.HCM cất cánh

Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, mà còn mở ra dư địa lớn cho ngành du lịch ven biển TP.HCM. Trong đó, Bãi Sau Vũng Tàu vốn được xem bãi biển nổi tiếng với lượng khách đông đảo vào mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết. Khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào sử dụng, lượng khách này dự kiến sẽ tăng đột biến nhờ thời gian di chuyển rút ngắn, an toàn hơn.

Ở tầm xa hơn, kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc liên vùng sẽ giúp phía Đông TP.HCM vươn ra thị trường quốc tế. Những bãi biển đẹp còn giữ được nét hoang sơ như Hồ Tràm, Bình Châu sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, giải trí, casino, tạo nên điểm đến đẳng cấp khu vực.

Cùng với đó, hạ tầng cảng biển phát triển sẽ kéo theo nhu cầu dịch vụ logistics, thương mại, công nghiệp phụ trợ. Các khu công nghiệp như Phú Mỹ, Châu Đức dự báo sẽ trở thành trung tâm thu hút dòng vốn FDI nhờ kết nối thuận lợi với hệ thống cảng và đường cao tốc. Sự song hành giữa công nghiệp cảng biển và du lịch biển sẽ tạo ra thế cân bằng, phát triển bền vững cho địa phương.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phấn đấu trở thành trung tâm cảng biển quốc tế, trung tâm dịch vụ logistics của cả nước, đồng thời là điểm đến du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ là điều kiện tiên quyết.

Hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch. Ảnh: Quang Hưng

Hạ tầng giao thông đồng bộ là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa cho phía Đông TP.HCM bứt phá. Khi những tuyến cao tốc, cầu vượt sông và cung đường ven biển đi vào hoạt động đồng bộ, không chỉ giải quyết bài toán kết nối mà còn nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế và du lịch biển khu vực.

Với tầm nhìn chiến lược và những dự án đã, đang được triển khai, khu vực phía Đông TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển và điểm đến du lịch quốc tế trong thập kỷ tới.

Quang Hưng