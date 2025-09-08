Khởi công vào tháng 6/2023, dự án cầu Phước An có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tên gọi trước đây là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài hơn 4,7km được chia thành 5 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, phần cầu dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 7/9, tại phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhiều trụ đầu điểm đấu nối với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đã hoàn thành và lắp dầm, đang vươn ra sông Thị Vải. Hai trụ nhịp chính của cầu đã cơ bản hoàn thành, nằm sừng sững giữa sông, chờ nối nhịp. Tại đây, nhiều thiết bị, nhân lực được điều động thi công lắp đặt những bó cáp dây văng đầu tiên.

Trong khi đó, trên công trường, nhiều công nhân và phương tiện thiết bị đang khẩn trương thi công các hạng mục phần bệ, thân trụ cầu dẫn còn lại. Trong ảnh: thiết bị phục vụ lắp đặt cáp dây văng được điều đến hiện trường để thi công.

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 27m, trong khi cầu dẫn rộng 23,5m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70 km/h. Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 30.000DWT, với bề rộng 135m và tĩnh không 55m, phù hợp tiêu chuẩn thông thuyền quốc tế.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc UBND TPHCM), hiện gói thầu số 38 (xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36, T37 thuộc phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đạt tiến độ đạt khoảng 64%. Gói thầu số 39 xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trục T40, bao gồm điều tiết giao thông thủy hiện đang đạt khoảng gần 62% giá trị xây lắp.

Các gói thầu số 40, 41 ở phía tỉnh Đồng Nai hiện đạt lần lượt 3,5% và 0,45%.

Ngày 4/9 vừa qua, lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên được tổ chức, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, dự án có thể hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026, sớm hơn kế hoạch khoảng nửa năm.

Đường dẫn lên cầu Phước An, hướng từ đường liên cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Dự án cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối trực tiếp khu vực Cái Mép - Thị Vải (TPHCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai). Công trình góp phần giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.