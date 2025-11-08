Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) cho biết, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tự nhiên 11.115 km², trong đó khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi chiếm hơn 8.000 km², tương đương 71% diện tích toàn tỉnh. Toàn vùng có đường biên giới dài 213,6 km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh.

Một góc xã miền núi Pù Nhi. Ảnh: PoLy

Dân số toàn tỉnh hiện hơn 4 triệu người, trong đó hơn 700 nghìn người DTTS ở 82 xã miền núi và 5 xã có thôn miền núi, chiếm hơn 18% dân số toàn tỉnh. Đây là khu vực có tiềm năng lớn về nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch sinh thái, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, giữ vững biên giới quốc gia.

Cũng theo bà Hương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều chính sách thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Nhờ đó, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực.

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm mạnh, từ mức 20% đầu nhiệm kỳ xuống còn 8,6% vào năm 2025. Số xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) giảm từ 21 còn 17 xã. Hệ thống hạ tầng như đường giao thông, điện, trường học, thủy lợi, trạm y tế, chợ nông thôn... được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Một điểm nhấn nổi bật là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương đã phân bổ cho Thanh Hóa hơn 2.700 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án thành phần.

Đến nay, tỉnh đã giao chi tiết hơn 2.690 tỷ đồng, đạt 99,45% kế hoạch vốn được giao. Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng miền núi với khu vực đồng bằng và mức bình quân chung của tỉnh.

Xóa nhà tạm, mang mái ấm đến vùng cao

Một trong những điểm sáng nổi bật là cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025”. Sau 16 tháng triển khai, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 14.780 hộ dân, trong đó có 12.023 hộ đồng bào DTTS và miền núi, chiếm 81,3%. Tổng nguồn lực huy động hơn 1.600 tỷ đồng, hoàn thành trước thời hạn (trước ngày 20/8/2025).

Người dân miền núi thuộc diện hộ khó khăn đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Lê Dương

Chính sách này không chỉ giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho đồng bào vùng khó khăn.

Theo bà Hương, sau 5 năm triển khai các chính sách dân tộc, vùng đồng bào DTTS và miền núi Thanh Hóa đạt được những kết quả toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 47,15 triệu đồng/người/năm, ước năm 2025 đạt 52,35 triệu đồng/người/năm.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ người DTTS cũng được quan tâm. Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ làm công tác dân tộc ngày càng phát huy năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Diện mạo nông thôn miền núi đổi thay, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Lê Dương

Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của nhà nước. Sự đồng thuận, gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được củng cố bền chặt, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

“Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách dân tộc. Khi chính sách đi vào cuộc sống, người dân là trung tâm, là chủ thể, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua”, bà Hương cho biết.