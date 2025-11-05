Trên ruộng bậc thang đầu bản, bà Ngân Thị Me (dân tộc Thái) đang thu hoạch nếp nương. Vụ này, bà Me gieo trỉa được hai ruộng lúa nếp thơm. Thời tiết thuận và chăm bón đúng cách nên lúa tốt, bông to, hạt chắc.

Thời điểm này hơn 100 hộ gia đình dân tộc Thái sinh sống ở Piêng Lâng đều lên rẫy để thu hoạch lúa. Từ bờ suối Nậm Giải lên đến lưng chừng đồi, từng tốp người đang thoăn thoắt tay hái, tay liềm theo từng bông lúa chín vàng óng.

Bà Ngân Thị Me cho biết, thời điểm này 100 hộ đồng bào dân tộc Thái ở bản Piêng Lâng đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phạm Tiến

Trong các chòi canh rẫy, những bó lúa nếp thơm được gùi về chất đầy. Theo phong tục của đồng bào Thái ở Piêng Lâng, mỗi rẫy lúa đều có một chòi canh. Đây vừa là nơi nghỉ ngơi trong những ngày làm rẫy, vừa là nơi canh giữ, bảo vệ cây lúa khỏi chim muông, thú rừng phá hoại. Khi thu hoạch, chòi canh trở thành nơi cất giữ và bảo quản lúa.

Lúa nếp đã được gùi về chòi canh. Ảnh: Phạm Tiến

Vụ mùa năm nay, cả bản Piêng Lâng gieo trỉa được 8,5ha lúa nếp thơm. Hiện nay, 1 tạ lúa nếp thơm có giá bán 3 triệu đồng.

Cả bản Piêng Lâng có 8,5 ha lúa nếp. Ảnh: Phạm Tiến

Anh Ngân Văn Dũng có bốn ruộng nếp thơm. Nhờ thời tiết thuận lợi và chăm bón đúng cách nên năng suất đạt khoảng 5 tạ. Nếu bán hết, gia đình anh sẽ có 15 triệu đồng.

Ngày mùa chuyển lúa về bản. Ảnh: Phạm Tiến

Cạnh chòi canh rẫy của anh Dũng, chị Lô Thị Chớm cũng đang nhanh tay sảy lúa nếp.

Chị Lô Thị Chớm đang nhanh tay sảy lúa. Ảnh: Phạm Tiến

"Lúa nếp năm nay được mùa, hạt đều, thơm và ít lép. Nếu mùa nào cũng được như này thì dân bản không lo bị đói", chị Chớm chia sẻ.

Cùng với cách thu hoạch lúa truyền thống như cắt lúa bằng lưỡi hái, vò bó lúa để lấy hạt, đồng bào Thái ở Piêng Lâng đã sử dụng máy tuốt lúa để tăng năng suất lao động.

Chị Ngân Thị Tấm cho biết: “Bữa nay họ (bà con dân bản - pv) đã đưa máy tuốt lúa vào sử dụng nên đỡ công vò lúa. Với đà này, ít năm nữa sẽ có cả máy gặt lúa về bản”.

Chị Ngân Thị Tấm đang gặt lúa nếp thơm. Ảnh: Phạm Tiến

Cùng với Piêng Lâng, vùng Nậm Giải (xã Quế Phong) có 5 bản đồng bào dân tộc Thái đang sinh sống. Hiện ở cả 5 bản bà con đang vào vụ thu hoạch lúa nếp thơm. Do phong tục tập quán và nhu cầu của thị trường tăng cao, nên bà con dân tộc Thái ở Nậm Giải gieo trỉa nhiều lúa nếp thơm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết: “Năm nay, vùng Nậm Giải có 87,5ha lúa nếp thơm. Hiện bà con đang vào chính vụ thu hoạch. Do gieo trỉa đúng lịch nông vụ, chăm bón đúng cách nên năng suất cao hơn các năm trước”.