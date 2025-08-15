Xã dôi dư 19 người, nhiều xã thiếu cán bộ trầm trọng

Số liệu VietNamNet có được, tính đến 1/8/2025, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.697 công chức, vượt 243 người so với khung biên chế công chức cấp xã.

Trong 69 xã, phường, chỉ có 7 xã có khung biên chế chuẩn với quy định (Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Đông Kinh, Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân). Còn lại, có 41 xã, phường dôi dư biên chế; 21 xã thiếu công chức so với định mức.

Dôi dư nhiều nhất là xã Nghi Xuân (hợp thành từ 5 đơn vị hành chính gồm thị trấn Xuân An, các xã Xuân Giang, Xuân Hồng, Xuân Viên và Xuân Lĩnh), là xã trung tâm ở khu vực phía bắc Hà Tĩnh. Theo quy định, xã Nghi Xuân có khung biên chế 43 người, nhưng tổng biên chế hiện có lên tới 62 người, dôi 19 người.

Ngoài ra, một số xã, phường dôi dư nhiều cán bộ, như: phường Sông Trí dư 18 người; phường Nam Hồng và xã Tiên Điền dư 14 người; xã Đức Quang dư 17 người; xã Đức Đồng dư 13 người; xã Vũ Quang dư 11 người; phường Hải Ninh dư 10 người.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Khôi Nguyễn

Trong số 21 xã thiếu cán bộ, nhiều nhất là ở các xã Thiên Cầm, Sơn Kim 1 và Can Lộc (đều thiếu 8 người so với biên chế). Các xã Cẩm Hưng, Sơn Hồng, Sơn Kim 2 và Hương Khê đều thiếu 7 người.

Riêng đối với xã miền núi Sơn Kim 1, khung biên chế là 25 người, nhưng đến nay tổng biên chế hiện có chỉ 17 cán bộ ở khối chính quyền. Trong đó, trung tâm hành chính công chỉ có 1 cán bộ; ban kinh tế - ngân sách 1 cán bộ và không có cán bộ ở ban văn hoá - xã hội thuộc HĐND xã.

Tương tự, ở xã Sơn Kim 2, khung biên chế 25 cán bộ nhưng đến nay mới có 18 người, trong đó hai ban thuộc HĐND là ban văn hoá - xã hội và ban kinh tế - ngân sách hiện không có người.

Không chỉ ở xã biên giới, thực trạng thiếu cán bộ còn diễn ra ngay ở xã trung tâm vùng đồng bằng. Đơn cử, xã Can Lộc (hợp nhất từ thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc) theo khung biên chế có 44 cán bộ, nhưng hiện mới có 36 người làm việc. Tại xã ven biển khá sầm uất Thiên Cầm, khung biên chế là 40 người nhưng hiện chỉ có 32 cán bộ đang công tác.

Thiếu công chức chuyên ngành

Đáng chú ý, thực trạng thừa - thiếu cán bộ còn tồn tại nghịch lý: nhiều xã dôi dư cán bộ nhưng lại thiếu nhiều công chức chuyên ngành.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, hiện rất nhiều xã không có cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành để bố trí, ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin; tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai; kế toán; xây dựng; luật; và sư phạm hoặc quản lý giáo dục.

Trong 69 xã, phường, thiếu trầm trọng nhất ở chuyên ngành công nghệ thông tin, với 48 xã chưa có công chức để bố trí. Chuyên ngành tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai có 19 xã chưa có công chức; chuyên ngành kế toán có 11 xã chưa có công chức; chuyên ngành xây dựng có 33 xã chưa có công chức; chuyên ngành luật có 4 xã chưa có công chức; và chuyên ngành sư phạm hoặc quản lý giáo dục có 22 xã chưa có công chức để bố trí.

Phường Thành Sen, tổng biên chế dôi dư 16 người, hiện đang thiếu công chức CNTT và xây dựng. Ảnh: Khôi Nguyễn

Báo cáo cũng cho biết, một bộ phận công chức khối chính quyền chưa kịp thích ứng với nhiệm vụ mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Việc thay đổi nơi công tác, vị trí làm việc hoặc công việc không đúng chuyên môn khiến tâm lý chưa ổn định, dẫn tới ngại khó, thậm chí muốn nghỉ việc hoặc xin chuyển sang khối đảng, mặt trận.

Điều chuyển, tận dụng nguồn lực tại chỗ

Nắm bắt được thực trạng này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo cụ thể, yêu cầu 14 xã, phường thừa biên chế trên 10 người chủ động rà soát, lập danh sách công chức dôi dư để điều động sang những xã, phường đang thiếu biên chế, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8.

Đối với các địa phương thiếu công chức, ưu tiên bố trí những người từng là công chức UBND cấp xã cũ, có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp vào các vị trí còn thiếu. Đồng thời, tìm nguồn từ các xã, phường đang dư; tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, người hoạt động không chuyên trách hoặc thành viên đề án 500 đáp ứng tiêu chuẩn để bổ sung cho địa phương thiếu.

Trong thời gian chưa tuyển dụng đủ, có thể hợp đồng người hoạt động không chuyên trách để hỗ trợ chuyên môn nếu đủ năng lực. Các địa phương còn lại chủ động sắp xếp, phân công lại giữa các phòng, trung tâm, phù hợp năng lực và sở trường của cán bộ.

Các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh rà soát, lập danh sách viên chức đủ điều kiện và có nguyện vọng về công tác tại địa phương còn thiếu nhân lực, đặc biệt ở các chuyên ngành kế toán, quản lý đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin…, gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/8.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách điều động công chức theo đề xuất của địa phương; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều động công chức đến các xã, phường thiếu biên chế.

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh về điều kiện, thủ tục tiếp nhận viên chức vào làm công chức; lập danh sách viên chức đủ điều kiện, có nhu cầu về địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tiếp nhận, bố trí cho các xã thiếu biên chế, hoàn thành trước 25/8.