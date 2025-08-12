Bộ trưởng Trần Đức Thắng vừa ban hành Quyết định cử 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai về địa phương, nhằm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian công tác của các công chức được cử là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/8/2025.

Theo nội dung quyết định, các công chức được cử đi sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức địa phương trong tổ chức thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai đã được phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, họ có trách nhiệm phối hợp kịp thời với địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tổng hợp, báo cáo và tham mưu cấp có thẩm quyền về các đề xuất, kiến nghị phát sinh trong quá trình triển khai.

Danh sách công chức Cục Quản lý đất đai được Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cử về công tác hỗ trợ địa phương:

Đặc biệt, các công chức cũng sẽ có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp chung về tình hình triển khai các nhiệm vụ quản lý trong hai lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại địa phương, báo cáo Bộ thông qua Cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ.

