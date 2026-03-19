UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất với khu đất 2,2 ha tại trung tâm TP Hà Tĩnh cũ. Mức giá đất được phê duyệt là 23,7 triệu đồng/m², làm cơ sở để cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi. Theo tính toán, tổng tiền sử dụng đất tạm tính gần 540 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi được giao khu đất này để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đây là quỹ đất thanh toán cho doanh nghiệp sau khi thực hiện di dời, xây dựng mới đường dây 110kV và 220kV nhằm giải phóng quỹ đất phía Tây TP. Hà Tĩnh (khu vực nay thuộc phường Hà Huy Tập).

Khu đất rộng hơn 2,2 ha đang được triển khai làm xây dựng mặt bằng. Ảnh: T.Lương

Dự án đường dây điện có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo cơ chế này, nhà đầu tư ứng vốn thực hiện công trình hạ tầng, sau đó được giao quỹ đất để khai thác theo quy định. Dự án do Công ty Cổ phần BQT đề xuất và được chấp thuận làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất được xác định sử dụng cho mục đích đất ở đô thị và đất công cộng. Sau khi giá đất được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh sẽ chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cho doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo.

UBND tỉnh đồng thời giao các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi được thành lập năm 2021, với vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản, với mức giá đã được phê duyệt, các lô đất tại dự án được xem là “đất vàng”, có thể đạt giá trị từ vài tỷ đồng mỗi lô, tạo dư địa khai thác thương mại đáng kể sau khi hoàn thiện hạ tầng.