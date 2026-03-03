Quy định mới được nêu tại Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Công an xã xác nhận trong 7 ngày

Theo đó, Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP về điều kiện thu nhập khi mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thẩm quyền xác nhận thu nhập được chuyển sang Công an cấp xã nơi công dân thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Quy định nêu rõ, trường hợp đối tượng thuộc khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập và được Công an cấp xã xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận các thông tin gồm: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; ngày cấp căn cước công dân; nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Người dân có trách nhiệm kê khai, cam kết về thu nhập bình quân hàng tháng. Công an cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, hậu kiểm thông tin trong trường hợp cần thiết.

Đáng chú ý, đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập đồng thời là giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thay đổi 3 mẫu giấy tờ khi mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 08/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội, có hiệu lực từ 15/2.

Theo đó, thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 05 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD bằng các mẫu tương ứng mới.

Cụ thể, Mẫu số 01 là giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, áp dụng cho các nhóm quy định tại khoản 9, 10 và 11 Điều 76 Luật Nhà ở 2023. Bao gồm: người đã trả lại nhà ở công vụ (không vi phạm); hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải giải tỏa nhưng chưa được bồi thường bằng nhà hoặc đất ở; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Mẫu số 02 là giấy xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Áp dụng với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc không có thông tin nhà ở trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Mẫu số 05 là giấy tờ chứng minh về đối tượng và thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Áp dụng cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị nhưng không có hợp đồng lao động và không hưởng lương hưu do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ. Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng. CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng vừa công bố thông tin khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên. Dự kiến từ ngày 1–15/5, chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì).

Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 05 theo Thông tư 08/2026/TT-BXD: