Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Cả nước vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đến nay sau hơn 4 năm đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cơ bản có hiệu quả. Đa số người dân có tâm lý phấn khởi, thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo dần được nâng lên, đời sống dần được cải thiện.

Tỉnh có gần 9.000 hộ thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sản xuất và sinh kế hiệu quả; hơn 11.000 căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa bảo đảm nơi ở kiên cố cho người dân.

100% học sinh nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập; hơn 518.000 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo; Trên 145.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn tín dụng phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hơn 6.800 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là các chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình được triển khai cơ bản bảo đảm quy định, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Các chương trình được thực hiện không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo nền tảng ổn định an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn kết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các mô hình sinh kế, dự án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm nhân văn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của nhân dân Hà Tĩnh”.

Bình An