Ngày 20/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến loạt biệt thự sát biển Xuân Thành bị đổ sập sau bão số 10 (Bualoi), kết luận giám định xác định nguyên nhân là do chủ đầu tư không thi công kè biển theo nội dung đã được cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn chưa khắc phục sự cố.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi các bên liên quan đốc thúc xử lý sự cố. Tuy nhiên, việc triển khai khắc phục vẫn chưa được thống nhất, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý dự án.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời soát xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Loạt biệt thự sát biển Xuân Thành hư hỏng nặng sau bão số 10.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch chi tiết dự án, đặc biệt là hạng mục tuyến đường 8 m sát bãi biển, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết và đề xuất phương án xử lý theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư và các bên liên quan, yêu cầu các bên thực hiện khắc phục.

UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chủ động, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân, khắc phục kịp thời sự cố dự án. Chủ đầu tư phải khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, thực hiện thẩm tra, thẩm định và báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25/3/2026; tập trung nguồn lực triển khai trước ngày 30/4/2026, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Việc nghiệm thu kết quả khắc phục cũng phải thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp chậm trễ, chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Liên quan đến quy định, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết nhóm công trình này thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, nhưng UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Xây dựng xử lý và giao văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

"Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố. Sau khi ban hành văn bản, chủ đầu tư sẽ họp để triển khai. Nhà đầu tư phải khắc phục sự cố xong trước ngày 30/4 để kịp mùa du lịch hè," lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin. Sau khi khắc phục xong, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.