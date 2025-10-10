Liên quan đến khu resort Hoa Tiên Xuân Thành, xã Tiên Điền, nơi hàng chục căn biệt thự nằm sát biển bị bão số 10 quật đổ, trơ móng và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay chủ đầu tư (Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành) vừa có văn bản báo cáo sự cố.

Theo báo cáo, cơn bão vừa qua khiến 23 căn biệt thự sát biển bị thiệt hại nặng, trong đó nhiều căn sập hoàn toàn. Ngoài ra, 13 căn ở dãy thứ hai cũng bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy dự án Hoa Tiên Xuân Thành được triển khai trên nền bãi cát tự nhiên, có hơn 20 căn villa được xây sát mép biển, chỉ cách đường nước khoảng 30 m.

Sau sự cố, chủ đầu tư huy động máy móc đào cát và xây kè tạm.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn các villa sát biển bị sóng đánh sập và trơ móng, chỉ có hai căn villa sát tòa khách sạn Mường Thanh gần như còn nguyên vẹn. Theo quan sát, hai căn này được xây hệ thống bê tông cốt thép dày, có chức năng như kè chắn sóng.

Sau sự cố, dư luận đặt vấn đề nguyên nhân khiến hàng chục căn biệt thự bị sóng xô trơ móng: một phần do vị trí xây quá sát biển và thiếu kè chắn sóng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết giấy phép xây dựng số 38 cấp cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành thể hiện có hạng mục kè biển dài 850 m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4 m, bề rộng 0,996 m, dày 0,3 m.

Móng biệt thự bị bão xô trồi lên khỏi mặt cát.

Vị trí móng biệt thự cách mặt cát biển vài mét.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng hiện chưa rõ chủ đầu tư đã thi công kè theo giấy phép hay chưa. Vì vậy, Sở đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra do một Phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn. “Khi giám định có số liệu cụ thể thì mới biết kết quả”, đại diện Sở nói.

Dự án trên thuộc cấp công trình cấp III, được xây dựng trên địa bàn có cấp gió thiết kế là cấp IV. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, công trình được tính toán để chịu được tốc độ gió khoảng 49,8 m/s, tương đương với bão cấp 15-16 trở lên.

"Cấp độ bão được xác định bởi cơ quan khí tượng thủy văn, trong khi kỹ thuật xây dựng lại dựa vào tốc độ gió để tính toán thiết kế công trình. Việc quy đổi giữa tốc độ gió và cấp bão chỉ mang tính tương đối, nên rất khó để đánh giá chính xác", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Chủ đầu tư đang rải bạt mỏng để làm kè sau sự cố.

Hàng trăm bao cát để làm kè tạm, đề phòng sạt lở và xâm thực thêm.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đối với hạng mục kè biển, trước cường độ bão lớn như vừa qua, cần đánh giá lại công trình có đủ khả năng chịu được sức gió của cơn bão hay không. Việc này cần được xem xét, tính toán một cách kỹ lưỡng.

“Có thể do bão quá lớn vượt mức thiết kế, cũng có thể do kè chưa đảm bảo chất lượng thi công. Do đó, cần có đơn vị chuyên môn vào cuộc để đánh giá, tính toán cụ thể, xác định công trình liệu có đạt yêu cầu", đại diện Sở nói thêm.

Như VietNamNet phản ánh, sau bão số 10 tại khu resort Hoa Tiên Xuân Thành ở khu du lịch Xuân Thành (thuộc xã Tiên Điền) có nhiều căn villa bị sóng đánh đổ sập và hư hỏng nặng nề. Hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ chỉ còn lại là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm ngổn ngang giữa bãi cát.