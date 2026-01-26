Ngày 26/1, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến kết quả giám định, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố sập đổ, hư hỏng tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) sau bão số 10 (Buloi).

Theo Sở Xây dựng, quá trình kiểm tra hiện trường, đoàn giám định đã thu thập hồ sơ và thực hiện giám định, xác định 23 căn biệt thự nằm tiếp giáp khu vực kè biển bị hư hỏng hoặc sụp đổ; đồng thời, một số hạng mục công trình khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Phần kè biển không được cấp phép xây dựng có chiều dài hơn 884m thì đã sập đổ tới hơn 94% chiều dài.

Kè biển được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 38/GPXD (gọi tắt là kè cấp phép số 38) có chiều dài 850 m, cũng được thiết kế theo dạng kè lá sen bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, kè này chưa được thi công xây dựng.

Loạt biệt thự ở Hà Tĩnh đổ nát sau bão số 10.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng nêu rõ có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, yếu tố khách quan là do ảnh hưởng của bão mạnh, mưa lớn, triều cường gây sóng biển cao, xói lở chân kè. Tuy nhiên, các điều kiện thời tiết này vẫn nằm trong phạm vi tính toán theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Kết quả giám định, Sở Xây dựng chỉ ra, nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự cố sập đổ, hư hỏng tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành do chủ đầu tư không thi công kè biển theo giấy phép được cấp.

Nguyên nhân chủ quan được xác định là yếu tố quyết định. Chủ đầu tư đã không thi công kè biển theo Giấy phép xây dựng số 38/GPXD được cấp, mà triển khai phương án kè không được cấp phép, thiết kế không đảm bảo điều kiện chịu lực. Quá trình thi công kè cũng không tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, có sai khác so với bản vẽ hoàn công, dẫn tới kè bị gãy, sập khi chịu tác động của sóng lớn và đất nền bão hòa nước.

Trên cơ sở kết quả giám định, Sở Xây dựng kết luận chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khắc phục hậu quả sự cố, chi trả chi phí giám định, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo phá dỡ toàn bộ các hạng mục hư hỏng, khẩn trương thi công kè biển theo phương án được cấp phép, hoàn thành khắc phục hậu quả trong thời hạn không quá 6 tháng, đảm bảo an toàn cho khu vực và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Như VietNamNet phản ánh, sau bão số 10 tại Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành ở khu du lịch Xuân Thành (thuộc xã Tiên Điền) có nhiều căn villa bị sóng đánh đổ sập và hư hỏng nặng nề. Hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ chỉ còn lại là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm ngổn ngang giữa bãi cát.

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn có diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm cả sân vườn và không gian cây xanh.