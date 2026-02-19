Haaland không chỉ có sự nghiệp sân cỏ đáng ngưỡng mộ, anh còn có chuyện tình yêu đẹp với bạn gái từ thuở niên thiếu. Họ quen nhau từ lúc còn ở quê nhà Na Uy, khi cả 2 đều chơi cho đội trẻ Bryne.

Haaland có chuyện tình đẹp với bạn gái kém 4 tuổi và vào cuối 2024 đã đón con trai đầu lòng. Ảnh: X AZR

Chuyện tình cảm của cặp đôi cứ thế lớn dần theo bước chân Haaland đến Molde, gia nhập Salburg đến Dortmund, rồi Man City tới nay. Isabel Haugseng Johansen kém Haaland 4 tuổi, đã thôi làm cầu thủ và chuyển hẳn đến Manchester cùng học trò cưng của Pep Guardiola.

Vào tháng 12/2024, Haaland và bạn gái đón con trai đầu lòng, khiến tình yêu giữa họ thêm khăng khít.

Trong loạt phỏng vấn với đài Phát thanh Truyền hình Na Uy (NRK), Haaland hiếm hoi kể về cuộc sống riêng, chuyện bén duyên với cô nàng Isabel và cả cảm xúc làm bố.

Cặp đôi nổi bần bật khi sánh bước bên nhau. Ảnh: Insta E.H

Thật bất ngờ khi ngôi sao Man City thổ lộ trong nụ cười, chính Isabel Haugseng Johansen để ý anh trước và chủ động làm quen: “Chúng tôi chơi cho cùng CLB Bryne. Isabel đã nhắn tin cho tôi. Cô ấy đã để ý, tìm hiểu tôi trước, chứ không phải tôi”.

Không biết chính xác thời điểm cặp đôi bắt đầu quen nhau, nhưng Haaland đã ở đội trẻ Bryne cho đến khi chuyển sang Molde vào 2017.

Và mọi người không khỏi ồ, à ngạc nhiên khi Haaland bật mí về buổi tối lãng mạn của 2 người: “Tôi sẽ nấu bữa tôi. À mà kể thế này thì cô ấy sẽ ngượng lắm, nhưng Isabel cũng rất thích chơi game.

Haaland hiện sống hạnh phúc bên bạn gái và cậu con trai nhỏ ở Manchester. Ảnh: Insta E.H

Vậy nên chúng tôi cùng chơi game, chơi Minecraft, cùng nhau xây nhà tạo nên những căn phòng yêu thích và mê mải trong đó. Những khi có nhiều thời gian hơn thì chúng tôi về nhà ở Bryne và mua kebab - món thịt nướng ưa thích, ăn”.

Haaland cho biết dù bận rộn thi đấu nhưng anh kịp có mặt bên bạn gái lúc họ đón con trai đầu lòng: “Ngay sau trận đấu với Man City là tôi lập tức đi, được chứng kiến toàn bộ quá trình con chào đời…”.

Haaland khuyên những ai còn chưa kiếm được một nửa của mình, hãy đi ra ngoài, giao lưu và gặp gỡ rồi 'người ấy' sẽ xuất hiện vào lúc bạn không ngờ nhất. Ảnh: X Offside Guru

Khi được hỏi liệu sẽ ra sân hay xin vắng, nếu trận đấu diễn ra vào đúng sinh nhật của con trai, Haaland bày tỏ: “Tôi nghĩ Pep Guardiola sẽ hơi giận nếu tôi mở lời muốn ở nhà sinh nhật con trai, vào ngày Man City thi đấu.

Tôi có thể dự mọi sinh nhật, sau khi giải nghệ, còn hiện tại thì tôi làm việc vì đội bóng và hi vọng có mặt, nếu có thể. Còn nếu, nó diễn ra vào ngày Man City thi đấu, thì đành vắng mặt. Vậy thôi”.

Pep tuyên bố Haaland là tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Ảnh: ESPNFC

Haaland được đề nghị có lời khuyên cho những ai đang độc thân mau tìm thấy một nửa của mình và đây là ‘bí kíp’: “Bản thân tôi cũng độc thân khá lâu. Lời khuyên nào ư? Đó là hãy ra ngoài và giao lưu, gặp gỡ, làm quen với mọi người.

Theo kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ tìm được người yêu vào lúc ít ngờ tới nhất. Nếu chăm chăm tìm kiếm thì người ấy lại chẳng xuất hiện”.