Thỏa thuận của Pep Guardiola tại Etihad có thời hạn đến hè 2027. Tuy nhiên, các tin tức gần đây từ báo chí Anh loan đi, nhà cầm quân người Tây Ban Nha “rất có khả năng” rời Man City vào cuối mùa.

Theo phóng viên kỳ cựu Sami Mokbel của BBC, Pep sẽ không ký mới và không chắc liệu có dẫn dắt Man City trong năm cuối hợp đồng hay không.

Pep Guardiola cùng Man City suy giảm sức mạnh đáng kể trong 2 mùa gần đây. Ảnh: ESPN UK

Nhưng theo thông tin từ tờ Inews, Man City sẽ tìm cách thuyết phục Pep Guardiola ở lại.

Họ cho rằng, Pep là kiểu người dễ dàng bỏ dự án giữa chừng. Với việc Man City trải qua mùa giải trắng tay vào năm ngoái và Arsenal đang trên đà lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa này, nếu ông rời đi vào cuối mùa sẽ tạo ‘vết gợn’ trong di sản lẫy lừng mang về cho sân Etihad các năm trước đó.

Và để giữ Pep Guardiola ở lại, Man City đã và đang đẩy nhanh việc chiêu những cầu thủ mà vị thuyền trưởng của họ cần. Ban đầu, Marc Guehi và Antoine Semenyo được lên kế hoạch cho mùa hè, nhưng Man City quyết định thực hiện ngay trong tháng 1 vừa qua, cùng với đó sắp tới thêm 2 bản hợp đồng nữa.

Teamtalk hé lộ, Elliot Anderson (Nottingham Forest) – mục tiêu số 1 của MU, chính là cầu thủ Man City muốn có được cho vị trí tiền vệ trung tâm mà họ đang cần. Nguồn này cũng nhấn mạnh, đội chủ sân Etihad tư tin có thể đánh bại đối thủ cùng TP để sở hữu Anderson, người được định giá hơn 100 triệu bảng.

Bản hợp đồng khác trong kế hoạch của Man City là cựu cầu thủ Liverpool, Trent Alexander-Arnold, người gặp khó khăn ở Real Madrid vì chấn thương và các vấn đề khác.

Man City tự tin đánh bại MU trong thương vụ Elliot Anderson. Ảnh: IMAGO

Man City (47 điểm) hiện đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh, kém Arsenal 6 điểm và khoảng cách có thể nới rộng lên thành 9, nếu đội của Pep gục ngã tại Anfield vào 23h30 tối mai (8/2), còn Pháo thủ thắng (tiếp Sunderland).