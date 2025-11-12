Hacker xâm nhập hệ thống Hyundai trong gần 10 ngày

Theo thông tin từ CyberNews, vụ việc được phát hiện vào ngày 1/3/2025, khi Hyundai AutoEver America – bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của Hyundai phát hiện dấu hiệu tấn công mạng.

Điều tra sau đó cho thấy tin tặc đã xâm nhập hệ thống từ ngày 22/2 và duy trì quyền truy cập đến ngày 2/3, trước khi bị phát hiện và ngăn chặn.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng xác định rằng dữ liệu của khoảng 2,7 triệu chủ xe Hyundai, Kia và Genesis tại Mỹ có nguy cơ bị lộ, bao gồm số an sinh xã hội và thông tin bằng lái.

Tuy chưa rõ các dữ liệu nhạy cảm khác có bị truy cập hay không, nhưng Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng và Quy định Kinh doanh bang Massachusetts đã liệt kê SSN và giấy phép lái xe trong danh sách thông tin bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia cảnh báo, với lượng thông tin nhạy cảm như vậy, chủ xe có nguy cơ cao bị mạo danh hoặc tấn công lừa đảo (phishing). Tin tặc có thể dùng dữ liệu này để mở tài khoản tín dụng giả, thực hiện giao dịch tài chính hoặc xâm nhập vào tài khoản cá nhân của nạn nhân.

Hyundai cho biết, các khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận thông báo qua đường bưu điện, đồng thời khuyến cáo họ nên theo dõi sát sao các tài khoản ngân hàng và báo cáo tín dụng để phát hiện giao dịch bất thường.

Hỗ trợ từ Hyundai cho khách hàng bị ảnh hưởng

Hãng xe Hàn Quốc thông báo cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng miễn phí trong 2 năm thông qua Epiq Privacy Solutions. Người dùng có 30 ngày để đăng ký kể từ khi nhận được thông báo chính thức.

Ngoài ra, Hyundai khuyến nghị chủ xe bật xác thực hai yếu tố (MFA) cho các tài khoản trực tuyến, chỉ truy cập các đường link chính thức của Hyundai, cân nhắc tạm khóa (freeze) tài khoản tín dụng để tránh rủi ro bị lợi dụng. Khách hàng có thể liên hệ đường dây nóng 855-720-3727 để được hỗ trợ thêm thông tin.

Vụ rò rỉ dữ liệu lần này là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ an ninh mạng trong ngành ô tô – khi các dòng xe hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và kết nối trực tuyến.

Chỉ trong vài năm gần đây, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Ferrari hay Honda cũng từng trở thành mục tiêu của tin tặc, cho thấy mối đe dọa mạng đang ngày càng nghiêm trọng và tinh vi.

Theo Motorbiscuit

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!