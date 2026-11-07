Video highlights HAGL 2-1 Hà Nội FC

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HAGL có sự khởi đầu không tốt tại V-League 2026/27. Sau 6 vòng đấu đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm và tạm xếp thứ 13/14 trên BXH. Ngoài sự thiếu ổn định về phong độ, thiếu phương án tấn công có thể tạo nên sự đột biến, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi thường xuyên gặp vấn đề trong khâu phòng ngự, đặc biệt ở những thời điểm cuối trận.

Ở vòng gần nhất, dù gặp tân binh Bắc Ninh nhưng HAGL để thua 0-1 ở những phút bù giờ cuối cùng. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Hà Nội FC, đội chủ sân Pleiku có trận đấu được dự báo gặp rất nhiều khó khăn.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả chưa đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 5 trở thành cú hích quan trọng giúp thầy trò HLV Kewell tìm lại sự tự tin. Về mặt lực lượng, đội bóng Thủ đô sở hữu nhiều gương mặt chất lượng. Nếu thi đấu đúng sức, họ có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước HAGL.

Bước vào trận đấu, Hà Nội là đội kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng chỉ có 1 bàn thắng của Văn Quyết. Trong khi đó, HAGL chắt chiu tốt các cơ hội tạo ra, ghi 2 bàn thắng để giành trọn 3 điểm trên sân nhà.