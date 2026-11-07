Video highlights HAGL 2-1 Hà Nội FC
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HAGL có sự khởi đầu không tốt tại V-League 2026/27. Sau 6 vòng đấu đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm và tạm xếp thứ 13/14 trên BXH. Ngoài sự thiếu ổn định về phong độ, thiếu phương án tấn công có thể tạo nên sự đột biến, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi thường xuyên gặp vấn đề trong khâu phòng ngự, đặc biệt ở những thời điểm cuối trận.
Ở vòng gần nhất, dù gặp tân binh Bắc Ninh nhưng HAGL để thua 0-1 ở những phút bù giờ cuối cùng. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Hà Nội FC, đội chủ sân Pleiku có trận đấu được dự báo gặp rất nhiều khó khăn.
Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC giành 9 điểm sau 6 trận là kết quả chưa đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 5 trở thành cú hích quan trọng giúp thầy trò HLV Kewell tìm lại sự tự tin. Về mặt lực lượng, đội bóng Thủ đô sở hữu nhiều gương mặt chất lượng. Nếu thi đấu đúng sức, họ có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước HAGL.
Bước vào trận đấu, Hà Nội là đội kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng chỉ có 1 bàn thắng của Văn Quyết. Trong khi đó, HAGL chắt chiu tốt các cơ hội tạo ra, ghi 2 bàn thắng để giành trọn 3 điểm trên sân nhà.
90+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về HAGL.
90+2
Văn Tùng đối mặt với thủ môn Trung Kiên nhưng tuyển thủ Việt Nam không tận dụng được cơ hội này.
90'
Trận đấu có 5 phút bù giờ. HLV Nguyễn Quang Trãi rút Gia Bảo để tăng cường một cầu thủ phòng ngự.
87'
Hà Nội FC được hưởng quá đá phạt ở vị trí rất thuận lợi. Andrew Jung là người thực hiện nhưng cú sút của anh đi không chính xác.
73'
Hai Long đi bóng qua hậu vệ HAGL trước khi dứt điểm về góc xa khung thành HAGL, nhưng Trung Kiên đã chơi xuất sắc trong tình huống này.
67'
Bóng được Aymeric treo vào vòng cấm, Sade dứt điểm một chạm khiến thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL đã đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc.
63'
Các cầu thủ HAGL gần như lùi về sân nhà để bảo vệ tỷ số. Trong khi đó, Hà Nội FC thực hiện nhiều quả tạt bóng vào khu vực cấm địa đội chủ nhà nhưng chưa thể ghi bàn gỡ hòa.
52'
Cầu thủ mới vào sân Andrew Jung của Hà Nội có tình huống dứt điểm nhanh trong vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.
54'
Thủ thành Trung Kiên mắc lỗi đấm bóng không chính xác, nhưng rất may Châu Phi đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang trước mặt 2 cầu thủ của Hà Nội FC.
50'
Aymeric thực hiện pha đá phạt hàng rào từ cự ly khoảng 25m, bóng đi chệch cột dọc khung thành HAGL rất đáng tiếc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu. Hà Nội FC đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
45+5
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về HAGL.
45+1
Vào!!! Luann đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.
45'
Sau khi xem VAR, trọng tài Đỗ Khánh Nam cho HAGL hưởng quả penalty. Trước đó, cầu thủ của Hà Nội FC có tình huống phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm.
36'
Bàn thắng!!! Văn Quyết thực hiện thành công quả 11m, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo mang áo số 10 tại V-League năm nay.
33'
Hai Long bị Châu Phi phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
29'
Vào!!! Từ quả phạt góc bên cánh trái, Hà Châu Phi trong thế không bị ai kèm, đánh đầu chính xác mở tỷ số cho HAGL.
25'
HAGL chủ yếu triển khai tấn công ở hai biên, với những quả căng ngang của Thanh Nhân hay Gia Bảo, nhưng chưa thể tạo nên những tình huống nguy hiểm.
19'
Từ quả đá phạt của Hai Long bên cánh trái, Thành Chung bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành HAGL.
15'
Hai cầu thủ Gia Bảo của HAGL và Kevin có pha va chạm rất mạnh ở giữa sân. Cả hai đều bị đau ở vùng đầu.
11'
Văn Quyết dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên.
8'
Hà Nội FC đáp trả bằng cú sút kỹ thuật của Đình Hai từ khoảng cách khoảng 20m. Bóng đi chệch cột dọc khung thành HAGL trong gang tấc.
4'
Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL tung cú sút đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn. Đội chủ nhà đang có sự khởi đầu rất tự tin.
17h00
Trận đấu bắt đầu.
16h30
Đội hình xuất phát của HAGL:
16h20
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC:
16h03
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, hai đội có thành tích cân bằng với mỗi bên giành 4 chiến thắng và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa.
16h00
HAGL thiếu Quang Huy do án treo giò. Trong khi đó, Hà Nội FC không có sự phục vụ của Anh Tiệp vì lý do tương tự, còn Hoàng Hên dính chấn thương.
15h50
Hà Nội FC vừa giành chiến thắng trước Ninh Bình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Harry Kewell có thêm sự tự tin sau giai đoạn đầu mùa chưa thực sự ổn định. So với đội chủ nhà HAGL, đội bóng Thủ đô sở hữu đội hình chất lượng hơn.
15h46
Sau 6 trận, HAGL để lọt lưới 14 lần. Trước đối thủ có nhiều cầu thủ "săn bàn" tốt như Hà Nội FC, hàng phòng ngự đội bóng phố Núi phải thực sự tập trung.
15h45
Các cầu thủ đội khách đã có mặt tại sân Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu.