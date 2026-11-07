Ninh Bình FC đánh bại Bắc Ninh 2-1 trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2026/27, nhờ bàn thắng quyết định của Lê Phát, tân binh vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam.
Phút 30, trung vệ Lucas Turci thực hiện cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách 27m, mở tỷ số cho Ninh Bình.
Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả. Phút 40, Văn Đại đi bóng khéo léo rồi kiến tạo để Brenner dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Bắc Ninh.
Chỉ ba phút sau, Quốc Việt tạt bóng chính xác để Lê Phát đánh đầu tung lưới Bắc Ninh, tái lập lợi thế cho đội chủ nhà.
Sang hiệp hai, Hoàng Đức cùng đồng đội tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Lucas Turci (30'), Lê Phát (43')
Bắc Ninh: Brenner (40')
Đội hình thi đấu
Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Vinicius, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Lê Phát, Friday (Ngọc Mỹ 24'), Lucas.
Bắc Ninh: Văn Công, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Rafael Santos, Tiến Long, Hồng Quân, Văn Việt, Văn Trung, Rosa Victor, Văn Đại, Brenner.
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 2-1 dành cho Ninh Bình FC trước Bắc Ninh FC.
84'
Ngọc Mỹ bên phía Ninh Bình sút xa uy lực khiến thủ môn Văn Công để "ói bóng", Lucao băng vào nhưng anh loay hoay rồi sút bóng đi vọt xà ngang.
71'
Thêm một cơ hội dành cho Ninh Bình nhưng Lucao sút đi chệch khung thành. Sau đó cơ hội được trao cho Hoàng Đức, anh dứt điểm một chạm bị thủ môn Văn Công cản phá xuất sắc.
66'
Ngọc Mỹ đột phá xuống đáy biên trái rồi trả bóng ra hơi mạnh khiến pha đánh đầu cận thành của Lucao đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Bắc Ninh.
56'
Các cầu thủ Bắc Ninh đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà Ninh Bình.
43'
Tân binh ĐT Việt Nam ghi bàn
Ninh Bình lập tức đáp trả, Tiến Anh chọc khe vào vòng cấm, hậu vệ Bắc Ninh phá bóng ra. Từ cánh phải, Quốc Việt treo bóng vào để Lê Phát - người mới có lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình.
41'
Đội khách sút tung lưới Văn Lâm
Văn Đại có pha xoay sở khéo léo loại bỏ hai cầu thủ Ninh Bình ngay trong vòng cấm chủ nhà, anh tạt chìm để Brenner dứt điểm cận thành tung lưới Đặng Văn Lâm.
37'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trên sân Ninh Bình Arena.
30'
Lucas Turci ghi siêu phẩm cho Ninh Bình
Ninh Bình được hưởng quả phạt trực tiếp ở khoảng cách 27m, trung vệ Lucas Turci tung cú sút căng như kẻ chỉ đưa bóng xuyên qua hàng rào rồi làm 'cháy lưới' Bắc Ninh.
24'
Ninh Bình phải thay người bất đắc dĩ khi Friday dính chấn thương, anh rời sân nhường chỗ cho Ngọc Mỹ.
20'
CĐV Ninh Bình FC trải qua một phen thót tim trước pha tấn công ăn ý của Bắc Ninh. Vitao căng ngang để Văn Đại dứt điểm ở rìa vòng cấm, bóng đi hơi cao so với khung thành Văn Lâm.
16'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang gây sức ép liên tục lên phần sân của Bắc Ninh FC.
5'
Thêm một pha Hoàng Đức đe dọa khung thành CLB đến từ vùng đất quan họ, lần này cú dứt điểm trong vòng cấm lại quá nhẹ. Ngay sau đó Bắc Ninh FC đáp trả nhưng Văn Trung không làm khó Văn Lâm.
2'
Hoàng Đức suýt ghi siêu phẩm
Tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thực hiện pha đá phạt góc, anh đưa bóng cuộn thẳng và chệch khung thành Bắc Ninh chút ít.
18h00
Trọng tài chính Trần Thế Anh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h47
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
17h40
17h30
Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh với mục tiêu chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và CA TPHCM. Những kết quả thất vọng khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tụt xuống vị trí thứ 5. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng lực lượng chất lượng, gồm Hoàng Đức và Văn Lâm, giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.
Trong khi đó, Bắc Ninh đứng thứ 10 với 8 điểm, đang có chuỗi ba trận bất bại. Dẫu vậy, đội khách gặp khó khi Mai Xuân Quyết bị treo giò, còn ngoại binh David Fisher chấn thương.
Với quyết tâm trở lại nhóm đầu, Ninh Bình nhiều khả năng giành trọn ba điểm trước CLB đến từ vùng đất quan họ.