Trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TPHCM: Lê Giang đọ tài Nguyễn Filip Trực tiếp bóng đá Công An Hà Nội vs Công An TPHCM, thuộc khuôn khổ vòng 7 giải vô địch quốc gia LPBank V-League 2026/27, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (7/11).

Ninh Bình FC đánh bại Bắc Ninh 2-1 trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2026/27, nhờ bàn thắng quyết định của Lê Phát, tân binh vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Phút 30, trung vệ Lucas Turci thực hiện cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách 27m, mở tỷ số cho Ninh Bình.

Lê Phát ghi bàn định đoạt trận đấu - Ảnh: Đ.A

Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng đáp trả. Phút 40, Văn Đại đi bóng khéo léo rồi kiến tạo để Brenner dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Bắc Ninh.

Chỉ ba phút sau, Quốc Việt tạt bóng chính xác để Lê Phát đánh đầu tung lưới Bắc Ninh, tái lập lợi thế cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Hoàng Đức cùng đồng đội tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Lucas Turci (30'), Lê Phát (43')

Bắc Ninh: Brenner (40')

Đội hình thi đấu

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Vinicius, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Lê Phát, Friday (Ngọc Mỹ 24'), Lucas.

Bắc Ninh: Văn Công, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Rafael Santos, Tiến Long, Hồng Quân, Văn Việt, Văn Trung, Rosa Victor, Văn Đại, Brenner.