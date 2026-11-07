Đội hình xuất phát CAHN vs CA TPHCM 

CAHN: Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Văn Đô (88), Pendant Quang Vinh (7), Brayan Perea (90), Alan (72), Đình Bắc (9), Leo Artur (10).

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Nhật Minh (27), Quang Kiệt (5), Juanjo Narváez (8), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Léo Gomes (12), Kevin Yamga (58), Williams Minh Hoàng (33), Jason Cummings (9), Olaha Mạnh Đức (7).

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*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá CAHN vs CA TPHCM...

07/11/2026 | 20:04

45'+3

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

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07/11/2026 | 20:00

45'

Alan mở bóng thuận lợi cho Đình Bắc, quá đáng tiếc cho tiền đạo này và CAHN khi pha đặt lòng về góc xa lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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07/11/2026 | 19:56

40'

Alan đánh đầu đưa bóng đập cột dọc CA TPHCM bật ra, Stefan Mauk lập tức đá bồi tung lưới Lê Giang. Tuy nhiên trọng tài cắt còi, báo lỗi của cầu thủ chủ nhà.

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07/11/2026 | 19:54

39'

Quả tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội để Williams Minh Hoàng đánh đầu đưa bóng rơi trên nóc lước CAHN.

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07/11/2026 | 19:49

34'

Đình Bắc và hàng công của CAHN đang gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ CA TPHCM, đặc biệt là trung vệ Kevin Yamga - người chơi chặt chẽ từ đầu trận.

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07/11/2026 | 19:45

30'

Các học trò của HLV Mano Polking đang là những người kiểm soát trận đấu, liên tục gây sức ép lên phần sân của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

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07/11/2026 | 19:40

25'

Cơ hội dành cho Leo Artur nhưng tiền đạo của CAHN lại dứt điểm chệch khung thành Lê Giang.

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07/11/2026 | 19:30

14'

Cầu thủ CAHN tạt bóng chìm từ cánh phải vào, trung vệ Nhật Minh xử lý lỗi tạo cơ hội để Brayan Perea dứt điểm một chạm, may cho CA TPHCM khi Patrik Lê Giang vẫn bắt dính.

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07/11/2026 | 19:27

9'

Đình Bắc đột phá quen thuộc từ cánh trái khiến hàng thủ CA TPHCM xáo trộn, tiếc cho CAHN là phá dứt điểm của Leo Artur đưa bóng đi vọt xà ngang.

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07/11/2026 | 19:22

7'

CAHN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm Lê Văn Đô thực hiện cú đá đưa bóng đi chệch khung thành CA TPHCM.

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07/11/2026 | 19:20

5'

CA TPHCM chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc dù phải làm khách tại Hàng Đẫy, trong khi CAHN có phần thận trọng trong cách tiếp cận trận derby ngành công an.

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07/11/2026 | 19:15

19h15

Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

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07/11/2026 | 19:08

19h08

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

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07/11/2026 | 18:52

18h52

Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.

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07/11/2026 | 18:45

18h45

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Đội hình xuất phát CAHN vs CA TPHCM 
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07/11/2026 | 18:29

18h30

CAHN tiếp đón CA TPHCM với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận không thắng. Thầy trò HLV Mano Polking hiện đứng thứ ba với 11 điểm, sau những kết quả thất vọng trước SLNA, Thanh Hóa và Hà Nội FC. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao nhờ lực lượng chất lượng.

Trong khi đó, CA TPHCM đứng thứ sáu với 10 điểm, vừa bất ngờ thua Đà Nẵng 0-1. Đội bóng của HLV Arthur Diles còn chịu áp lực sau thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia.

Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội được kỳ vọng giành trọn ba điểm.

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07/11/2026 | 17:16

BXH V-League 2026/27

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