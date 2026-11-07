CAHN tiếp đón CA TPHCM với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận không thắng. Thầy trò HLV Mano Polking hiện đứng thứ ba với 11 điểm, sau những kết quả thất vọng trước SLNA, Thanh Hóa và Hà Nội FC. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao nhờ lực lượng chất lượng.

Trong khi đó, CA TPHCM đứng thứ sáu với 10 điểm, vừa bất ngờ thua Đà Nẵng 0-1. Đội bóng của HLV Arthur Diles còn chịu áp lực sau thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia.

Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội được kỳ vọng giành trọn ba điểm.