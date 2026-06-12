Sau 35 năm không tin tức, một gia đình ở huyện Tân Dã, thành phố Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc) cuối cùng cũng đón nhận khoảnh khắc họ mong chờ suốt nhiều năm: người con trai thất lạc năm nào đã trở về.

Ngày 3/6, Lôi Trạch Hổ, người đàn ông khiếm thính, khiếm ngôn, trong lúc tham gia một nhóm WeChat dành cho người cùng hoàn cảnh đã quen một người đàn ông sống tại Thâm Quyến có tên là Khánh Kính Lôi. Điều đặc biệt, hai người cùng đang trong hành trình tìm kiếm người thân thất lạc, theo 163.

Không thể giao tiếp bằng lời nói, họ chỉ có thể trò chuyện bằng cách gửi ảnh cho nhau. Nhưng càng trao đổi, Lôi Trạch Hổ càng cảm thấy người trước mặt có nhiều điểm giống với em trai út Lôi Trạch Khánh, người đã mất tích hơn 30 năm trước.

Năm 1991, khi mới 14 tuổi, Lôi Trạch Khánh rời khỏi quê nhà ở Tân Dã rồi mất tích. Kể từ đó, gia đình họ Lôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về cậu.

Cha mẹ tuổi đã cao, nhưng suốt nhiều năm vẫn đau đáu tìm kiếm đứa con trai nhỏ. Trong ký ức của họ, cậu bé năm nào có một vài đặc điểm dễ nhận biết: ngón tay phải từng bị bỏng do đèn dầu, cổ chân có vết sẹo vì bị chó cắn.

Sau khi nhận được bức ảnh từ anh trai, chị gái Lôi Phượng Chi lập tức kiểm tra.

“Nhìn ảnh, chúng tôi thấy rất giống em trai mình. Nhưng vì đã xa cách quá lâu, cả nhà vẫn muốn xác minh thật chắc chắn”, Lôi Phượng Chi kể lại.

Gia đình bắt đầu trao đổi với Khánh Kính Lôi qua mạng. Do cả hai bên đều gặp khó khăn trong giao tiếp, họ gửi cho nhau những bức ảnh cũ và ký ức ít ỏi còn sót lại.

Cuộc gọi đầu tiên sau 35 năm xa cách khiến ai cũng không kìm được nước mắt

Bước ngoặt xảy ra khi Khánh Kính Lôi gửi 2 đoạn video. Trong đó, những vết sẹo trên tay và chân của anh trùng khớp với đặc điểm mà gia đình họ Lôi nhớ rõ từ thời thơ ấu.

Lúc ấy, mọi người gần như chắc chắn rằng: người đàn ông ở Thâm Quyến chính là Lôi Trạch Khánh năm xưa. Theo thông tin tìm kiếm, cậu từng đi tàu từ quê nhà đến Quảng Châu rồi tiếp tục đến Thâm Quyến. Vì không nhớ rõ quê quán, lại không biết chữ và khó giao tiếp, cậu không thể tìm được đường về nhà.

Trong những năm lưu lạc, Lôi Trạch Khánh may mắn gặp được những người xa lạ giàu lòng tốt. Năm 1991, một nhân viên nhà ga ở Thâm Quyến đã nhận nuôi cậu bé, dạy cậu viết chữ và ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên vài năm sau, người này phải rời đi, khiến cậu lại rơi vào cảnh không nơi nương tựa.

Năm 1996, ông Hồng, một chủ nhà hàng tại Thâm Quyến, gặp chàng trai lang thang. Thương hoàn cảnh của cậu, ông cho cậu ăn uống mỗi ngày rồi giữ lại làm việc tại nhà hàng.

Nhưng trong suốt những năm ấy, Lôi Trạch Khánh chưa từng từ bỏ hy vọng tìm lại gia đình. Người đàn ông từng đi qua nhiều nơi như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Vân Nam, Cam Túc… mang theo ảnh của chính mình và những tấm vé tàu đã cũ, mong một ngày có thể gặp lại cha mẹ.

Một chi tiết đặc biệt khác cũng giúp gia đình xác nhận thân phận của Lôi Trạch Khánh. Trong nhà họ Lôi vẫn giữ một thùng truyện tranh cũ, kỷ vật hiếm hoi còn lại từ thời hai anh em còn nhỏ.

Trên những cuốn truyện đã cũ, có cuốn viết tên “Lôi Trạch Hổ”, có cuốn lại ghi nguệch ngoạc “Khánh Trạch Lôi”.

Cha của Lôi Trạch Hổ giải thích: “Hai anh em mua truyện tranh ngày trước. Anh lớn viết tên mình để đánh dấu, còn em trai nghịch ngợm nên viết ngược tên”.

Gia đình cho rằng cái tên “Khánh Kính Lôi” mà người em sử dụng nhiều năm qua có thể bắt nguồn từ việc nhớ nhầm hoặc viết sai tên cũ.

Trong cuộc gọi video đầu tiên với gia đình sau 35 năm xa cách mới đây, Lôi Trạch Khánh vừa nhìn thấy người thân đã bật khóc.

Anh dùng tay ra hiệu, viết những dòng chữ đơn giản để bày tỏ cảm xúc. Dù không ai hiểu hết những gì anh muốn nói, tất cả đều cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về và hứa hẹn ngày gặp mặt không xa.