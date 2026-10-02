Isaac và Đỗ Nam Sơn - hai nam ca sĩ nổi bật từng tham gia 'Anh trai say hi' sẽ đứng chung sân khấu sự kiện “Ngày văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026" trong 2 ngày 3-4/10/2026.

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026” trong 2 ngày 3-4/10/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Đặc khu Phú Quốc.

Ca sĩ Isaac là gương mặt nổi bật của "Anh trai say hi" mùa đầu tiên.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng và không gian trưng bày văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam (An Giang) sẽ có các hoạt động đa dạng phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc mang đến loạt hoạt động trải nghiệm tìm hiểu văn hóa, du lịch đặc sắc của Hàn Quốc và nhận quà may mắn.

Đoàn nghệ thuật Gugak Cheonghwa của Hàn Quốc.

Đặc biệt, đội biểu diễn Taekwondo quốc gia hàng đầu thế giới thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) và những sân khấu ấn tượng của các nghệ sĩ tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc, ca sĩ Đỗ Nam Sơn, ca sĩ Isaac sẽ mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu của chương trình.

Ca sĩ Đỗ Nam Sơn từng tham gia "Anh trai say hi".

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Chan A chia sẻ: “Tôi hy vọng chương trình lần này sẽ là dịp để tái khẳng định một lần nữa mối quan hệ nồng ấm và bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ thực hiện tốt nhất vai trò cầu nối về văn hóa trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước để góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Phú Quốc vào năm sau".

Ảnh: KCC