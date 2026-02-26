Chiều 26/2 (giờ Việt Nam), ca sĩ Isaac có mặt tại Milan Fashion Week trong khuôn khổ show trình diễn bộ sưu tập thu đông 2026/2027 của thương hiệu BOSS. Đây là sự kiện thời trang quốc tế quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới và Isaac là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất nhận được lời mời tham dự lần này.

Isaac gặp David Beckham tại Milan.

Nam ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục mang hơi thở cổ điển pha lẫn hiện đại, điểm nhấn là chiếc cà vạt họa tiết lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 80, phối cùng trench coat tông nâu be.

Không chỉ được thương hiệu sắp xếp ngồi hàng ghế đầu (front row), Isaac còn được chụp ảnh cùng David Beckham. Nam ca sĩ chủ động bắt chuyện với Beckham và bày tỏ niềm vui và thông tin nhiều người Việt Nam hâm mộ cựu danh thủ nổi tiếng.

Isaac trên hàng ghế đầu theo dõi show diễn.

Tại hàng ghế đầu, bên trái Isaac là Vương Phi Phi, cựu thành viên nhóm nhạc Miss A của Hàn Quốc, bên phải là vũ công và biên đạo nổi tiếng người Hà Lan Shay. Ngồi cạnh đó còn có nam diễn viên người Trung Quốc Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, trong sự kiện, anh còn có cơ hội giao lưu cùng S.COUPS (trưởng nhóm Seventeen), hai diễn viên Thái Lan Mew Suppasit và Tul Pakorn.

Các khách mời dự show diễn.

Isaac mô tả không khí show nhộn nhịp và đặc sắc, khách mời diện trang phục thanh lịch và nam tính. Sự xuất hiện của David Beckham và S.COUPS được anh nhắc đến như những điểm nhấn khiến sự kiện thêm phần đáng nhớ.

Ảnh, video: NVCC