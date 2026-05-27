Trong suốt năm 2026, chuỗi chương trình giao lưu văn hóa đa dạng các thể loại như biểu diễn múa, triển lãm nghệ thuật truyền thông, lễ hội âm nhạc, chương trình hòa nhạc cổ điển... sẽ lần lượt được tổ chức tại Việt Nam.

Biểu diễn ballet đương đại "GAT".

Những chương trình nổi bật trong chuỗi chương trình Mùa Hàn Quốc 2026 bao gồm: Biểu diễn ballet đương đại GAT vào tháng 5; Lễ hội Âm nhạc K-Live (chương trình biểu diễn của các ban nhạc Việt Nam – Hàn Quốc) vào tháng 10; Biểu diễn hòa nhạc SM Classics Live tại Hà Nội (hợp xướng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam) vào tháng 11; Triển lãm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống Hàn Quốc vào tháng 12.

Mùa Hàn Quốc 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sau khi Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa hai nước được sửa đổi và ký kết trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Mỗi chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, thu hút sự tham dự của các lãnh đạo Chính phủ, giới nghệ thuật hai nước và đoàn ngoại giao các quốc gia.

Mở màn cho Mùa Hàn Quốc 2026 là chương trình biểu diễn ballet đương đại GAT diễn ra vào ngày 27/5 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “gat” của Hàn Quốc, tác phẩm là sự giao thoa đầy mới mẻ giữa mỹ học truyền thống Hàn Quốc và ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật Ballet đương đại phương Tây. Tác phẩm đã tái hiện lại hình dáng và biểu tượng của các loại mũ truyền thống Hàn Quốc như Heukrip (mũ đen của nho sĩ quý tộc), Satgat (nón lá của người dân thường), Jokduri (mũ cưới của phụ nữ) bằng ngôn ngữ hình thể, từ đó khắc họa trên sân khấu những nét đẹp đặc trưng như khí chất thanh cao của bậc nho sĩ, sự điềm tĩnh và cương nghị của bậc võ nhân cùng nét đoan trang, tao nhã của người phụ nữ.

Vượt qua ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây, GAT được lựa chọn là tác phẩm tiêu biểu mở đầu cho Mùa Hàn Quốc 2026, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một góc nhìn mới mẻ về văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc.

Bà Park Chan A – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Nhân dịp năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chúng tôi đã chuẩn bị chuỗi chương trình đặc sắc trong khuôn khổ Mùa Hàn Quốc 2026 với mong muốn mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm phong phú và gần gũi hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Đặc biệt, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được chào đón những vị khách tuy thầm lặng nhưng đóng vai trò quý báu trong hành trình kết nối và thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước, trong đó có các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, các em học sinh câu lạc bộ Taekwondo, sinh viên khoa tiếng Hàn và các thầy cô Học viện King Sejong tới tham dự chương trình biểu diễn mở màn GAT".