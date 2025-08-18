XEM CLIP:

Bãi tắm khu vực nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến là bãi tự phát, ẩn dưới những đợt sóng cuộn liên tiếp là hiểm nguy khó lường.

Tiềm ẩn nguy hiểm là vậy, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ, khu vực này vẫn thu hút nhiều du khách đến vui chơi, tắm biển dù đã cắm biển cảnh báo “cấm tắm”.

Thực tế, từng có rất nhiều vụ đuối nước xảy ra tại bãi tắm tự phát này. Gần đây nhất, vào ngày 10/8, 5 du khách khi đang tắm biển đã bị sóng lớn cuốn trôi ra xa dẫn đến đuối nước. May mắn, cả 5 người đều được cứu sống trong gang tấc.

Người cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn trôi này là anh Bùi Văn Tưởng (SN 1999, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Nguyên Giáp (SN 2008, trú xã Hải Tiến), đều là nhân viên một nhà hàng hải sản sát biển.

Anh Bùi Văn Tưởng (cầm phao) và Vũ Nguyên Giáp. Ảnh: Trọng Tùng

Anh Tưởng nhớ lại, khoảng 11h ngày 10/8, khi đang làm việc trong bếp, anh nghe tiếng hô thất thanh: "Có người đuối nước". Anh lập tức tắt bếp, chạy ra. Trước mắt là cảnh tượng người đàn ông ôm đứa bé khoảng 2 tuổi cùng 3 người khác đang chới với dưới dòng nước.

“Lúc đó quán đông nên nhân viên ai đó đều bận rộn, ít người để ý. Khi tôi lên đến nơi nhìn thấy trong 5 người bị sóng cuốn đã có 2 người bất tỉnh, đang dần chìm nên phải chạy thật nhanh ra gỡ phao để xuống cứu người. Vì lúc đó chỉ có 1 chiếc phao nên tôi giữ dây thừng còn Giáp lao xuống kéo 2 người bất tỉnh vào bờ trước rồi lại tiếp tục cầm phao bơi ra ứng cứu”, anh Tưởng nói.

Theo anh Tưởng, thời điểm đó xung quanh có rất đông du khách nhưng không ai dám bơi ra cứu người vì ngoài biển gió to sóng lớn. Nếu không có kinh nghiệm, không những không cứu được người mà còn có thể gặp nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người đã bất tỉnh vào bờ, những người trên bờ hỗ trợ sơ cứu, còn anh Tưởng và Giáp tiếp tục nhanh chóng cứu 3 người còn lại.

Giáp cho biết: “Lúc đó em không nghĩ gì cả, chỉ biết có người gặp nạn thì lao xuống cứu. Khi em tiếp cận được người đàn ông đang bế em bé thì người này bị sóng lớn dội vào làm tuột ra xa hơn nên em ôm lấy em bé rồi cứu thêm người đàn ông đang ở gần cũng sắp kiệt sức.

Cứu được thêm 2 người vào bờ, em bị kiệt sức nên anh Tưởng đã nhanh chóng bơi ra cứu nốt người còn lại”.

Nhờ ứng cứu kịp thời, cả 5 nạn nhân đều đã an toàn.

Vật dụng cứu hộ đơn giản. Ảnh: Trọng Tùng

Không phải lần đầu

Đây không phải lần đầu tiên anh Tưởng và Giáp cùng các nhân viên khác trong nhà hàng bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng lao xuống biển để cứu người bị đuối nước.

4 năm trước, anh Tưởng bắt đầu làm việc ở nhà hàng hải sản cạnh bãi biển khu vực nhà thờ đổ. Còn Giáp cũng làm thêm ở các nhà hàng khu vực này gần 2 năm. Từ đó, 2 người cùng các nhân viên khác trong nhà hàng đã vô số lần bất chấp nguy hiểm, lao xuống biển cứu người.

Đến nay anh Tưởng và Giáp không nhớ nổi mình đã cứu được bao nhiêu trường hợp.

“Tôi cứu người là từ tâm chứ không vì điều gì khác. Có ngày, vừa giúp một nhóm thoát nạn xong, vài phút sau lại lao xuống cứu người khác”, anh Tưởng nói.

Anh Tưởng cho biết, vào mùa hè, bãi biển khu vực nhà thờ đổ rất đông du khách đổ về. Những ngày cuối tuần, nơi đây có tới hàng nghìn người xuống vui chơi, tắm biển. Thế nhưng, do đây là bãi biển tự phát, lại mới làm lại bờ kè nên nếu du khách từ địa phương khác đến không may tắm tại những chỗ cát lún sẽ dễ bị thụt chân rồi bị sóng cuốn ra xa.

Theo anh Tưởng, từ khoảng giữa tháng 7 đến nay, anh cùng các nhân viên trong nhà hàng nơi anh đang làm việc đã cứu được khoảng 40 – 50 người bị sóng lớn cuốn trôi.

Nhóm cứu hộ tại khu vực Nhà thờ đổ. Ảnh: Trọng Tùng

Anh Tưởng nhớ lại, đầu tháng 7 vừa qua có nhóm du khách bơi ra xa bờ khoảng 50m thì bị sóng cuốn. Nhiều người vẫn nghĩ nhóm người đó đang bơi. Nhưng với anh Tưởng và những nhân viên nhà hàng chỉ cần một thoáng quan sát đã biết họ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng và dần chìm.

“Đó là lần khiến tôi sợ nhất. Lúc ấy người gặp nạn rất hoảng sợ nên khi tôi tiếp cận được, người đó theo phản xạ đã bám vào, ghì tôi xuống để ngoi lên thở. Tôi phải trấn an rồi dùng tay nâng cổ họ lên, bảo bám vào phao để tôi bơi ra cứu người khác. Nếu tôi không bình tĩnh để xử lý, có thể cả 2 đã đều gặp nguy hiểm.

Giữ được người đầu tiên ổn định, tôi bơi tiếp ra chỗ người còn lại. Vừa chạm tay tới, người đó đã gần như chìm hẳn, chỉ còn vươn được nửa cánh tay khỏi mặt biển. Lúc đưa được họ vào bờ an toàn, tôi mới thở phào”, anh Tưởng kể.

Thế nhưng, không phải lần ứng cứu nào cũng trọn vẹn. Tưởng vẫn ám ảnh một lần nhìn thấy người đuối nước ở quá xa, tại vị trí mà chỉ có tàu mới ra được nên đành bất lực.

“Tôi nhìn thấy đầu người đó nhấp nhô, tay đưa lên vẫy cầu cứu rồi chìm dần nhưng không thể làm gì để cứu họ được. Về nhà, tôi bị ám ảnh, day dứt mấy hôm không ngủ nổi”, anh Tưởng trầm giọng.

Không trực tiếp lao xuống biển cứu người như anh Tưởng và Giáp nhưng luôn góp phần cảnh báo kịp thời là bà Mai Thị Miến (62 tuổi, trú xã Hải Tiến), người bán hàng nước trong nhà hàng ven bờ biển khu vực nhà thờ đổ.

Bà Miến cho biết, những năm qua, tại bãi biển này xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Vì thế, dù bận bán hàng trên bờ, bà vẫn luôn dõi mắt ra biển. Thấy ai bơi xa, bà lại chạy ra nhắc họ bơi vào khu vực an toàn. Thấy ai gặp nạn, bà lập tức hô hoán rồi hỗ trợ, cùng những người khác ứng cứu kịp thời.

“Nhiều du khách đến đây hay nói vui là: ‘May quá, có biệt đội cứu hộ nhà hàng’”, bà Miến cười hiền.

Bà Miến cũng như anh Tưởng và Giáp bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, đảm bảo an toàn cho du khách.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết, sẽ có hình thức khen thưởng, động viên những người đã ứng cứu kịp thời 5 du khách bị đuối nước ở bãi biển khu vực nhà thờ đổ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra lại hệ thống biển báo, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân. Bên cạnh đó, đề nghị công an xã phối hợp lực lượng biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở và nghiên cứu phương án lắp đặt rào chắn cùng phao cảnh báo phù hợp. Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến thông tin thêm, xã đang tham mưu, đề xuất với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kêu gọi và thu hút đầu tư vào khu vực này để quản lý hiệu quả và phát triển du lịch trong tương lai.

Cảnh tượng không nên có trên bãi biển vừa có 5 du khách bị sóng cuốn ở Ninh Bình Tại bờ biển khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) - nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước - nhiều người vẫn vô tư bơi lội và đùa nghịch ngay sát mép sóng, bất chấp nguy cơ mất an toàn.