Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đại tá Trần Văn Lợi (Trưởng phòng châu Á, Cục Đối ngoại) cho biết, dự kiến giao lưu diễn ra từ ngày 18-19/3 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong cuộc giao lưu biên giới năm 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Giao lưu nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như quan hệ giữa quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Dự kiến tại phía Việt Nam ngày 18/3 sẽ diễn ra lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); trồng cây hữu nghị; lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ; hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng.

Tại Trung Quốc ngày 19/3 dự kiến diễn ra lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Tây); thăm Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị; lễ khởi hành tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam - Trung Quốc; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm một doanh nghiệp tại địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Hai tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo và Lý Thái Tổ tham gia tuần tra, huấn luyện

Trước giao lưu sẽ diễn ra một số hoạt động bên lề như: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới giữa lực lượng Quân y hai nước; trao tặng 100 suất học bổng cho 100 học sinh nghèo khu vực biên giới; 50 con bò giống cho 50 hộ gia đình khó khăn khu vực biên giới.

Tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung xã Hoành Mô sẽ diễn ra sơ kết kết nghĩa cụm cư dân hai bên biên giới giữa thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô (Việt Nam) và thôn Động Trung, trấn Động Trung, khu Phòng Thành (Trung Quốc).​

Điểm nhấn của kỳ giao lưu lần này là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và giữ gìn an ninh trên biển.

Quân chủng Hải quân cử biên đội Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Dự kiến một số hoạt động chính gồm: Lực lượng hai bên tổ chức họp thống nhất kế hoạch thực hiện nội dung tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp; lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước nghe chỉ huy hai biên đội tàu tuần tra của Việt Nam và Trung Quốc báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp và tổ chức tham quan tàu của nhau.

Cùng với đó, đại biểu và các lực lượng tham gia lễ khởi hành, báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng của mỗi bên để Bộ trưởng của hai bên nhất trí bắt đầu thực hiện nội dung tuần tra liên hợp.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc sẽ tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ theo khu vực biển mà hai bên đã phối hợp xác định; tổ chức tuần tra, thực hiện các khoa mục như: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý các thông tin ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Các hoạt động trên nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội của hai nước nói chung và giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc nói riêng; đồng thời củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng.