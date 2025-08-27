Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 5 trên địa bàn biên giới, ngày 26/8, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa bão tại xã Hiền Kiệt.

Lực lượng tại chỗ đưa 2 cán bộ bị thương ra ngoài. Ảnh: BĐBP

Trong đó, tổ công tác số 4 gồm 3 đồng chí: Trung tá Lò Văn Hiền - Đội trưởng Vũ trang; Thiếu tá Lang Văn Định - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng bản Ho; Thiếu tá Hà Văn Chiện - Nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng bản Ho. Tổ còn phối hợp cùng 5 đồng chí công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiền Kiệt để hỗ trợ di dời các hộ dân bản Ho có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Khoảng 11h45 cùng ngày, khi đang hỗ trợ di dời người và tài sản cho gia đình anh Vi Văn Sự (SN 1983, trú tại bản Ho), anh Lò Văn Hiền và anh Lê Ngọc Vũ - Công an xã Hiền Kiệt, trong lúc vận chuyển tài sản thì bất ngờ một khối đất đá lớn từ taluy dương sau nhà sạt xuống, làm sập ngôi nhà.

Phần mái và xà ngang đổ xuống đè lên đồng chí Hiền và đồng chí Vũ. Lực lượng tại chỗ đã phải mất gần 30 phút đào bới mới đưa được hai người ra khỏi hiện trường.

Trung tá Lò Văn Hiền đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BĐBP

Hậu quả, anh Vũ bị thương phần mềm, sau sơ cứu sức khỏe đã ổn định. Anh Hiền bị chấn thương vùng ngực, chấn thương phần mềm đùi, mu bàn chân trái và nhiều vết trầy xước. Ngay sau đó, đơn vị đã đưa anh Hiền về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.