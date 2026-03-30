Gắn bó từ thuở hàn vi

Hồ Tuấn Anh (SN 1998, quê TPHCM) và Phạm Văn Vương (SN 2000, quê Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) có 8 năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Trước khi sánh vai bên nhau trong lễ thành hôn vào tháng 3/2026, họ đã trải qua năm tháng lập nghiệp đầy khó khăn và những rào cản, định kiến xã hội về mối tình khác biệt.

Vương nhận ra bản thân khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Biết mình có cảm xúc với người đồng giới, anh có chút bối rối. Tuy nhiên, anh nhanh chóng khẳng định “bản thân là ai" và công khai chuyện này với cha mẹ.

Phạm Vương và Tuấn Anh (từ trái sang) đã có 8 năm gắn bó

"Tôi biết đây sẽ là cú sốc với mẹ, nên khi mẹ còn trẻ, tâm lý vững, tôi chọn nói ra để mẹ dễ ổn định hơn.

Hôm ấy, ba mẹ ngồi trên giường, tôi đi ngang qua với vẻ bồn chồn. Đã được chị gái báo trước, mẹ chỉ hỏi: 'Con như vậy thật à?'. Tôi không trả lời, lặng lẽ ra sau nhà, ngồi dưới gốc sung rồi bật khóc nức nở", Vương kể.

Từ sau buổi ấy, Vương và cha mẹ không nhắc lại chuyện này. Thời gian sau, trong đám giỗ của gia đình, Vương nghe cha nói với với họ hàng: "Vương nhà tôi sau này lấy chồng chứ không lấy vợ’".

Anh thương cha mẹ thắt lòng và cũng hiểu, bản thân đã được gia đình chấp thuận.

Tuấn Anh thì khác. Anh gọi hành trình công khai giới tính của mình là “mưa dầm thấm lâu”.

Cha mẹ Tuấn Anh chia tay, anh sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Thương ông bà già cả, anh không dám công khai giới tính.

Lễ dạm ngõ của họ được tổ chức vào cuối năm 2025

Cho đến khi bén duyên với Vương, xác định chàng trai này là mảnh ghép phù hợp của đời mình, anh mới từng bước nói cho ông bà biết sự thật.

Vương và Tuấn Anh quen nhau vào năm 2018 khi cùng làm thêm cho một công ty. Ngày đó, cả hai đều có dáng vẻ gầy gò, nước da ngăm đen. Họ không cảm mến nhau vì ngoại hình mà bởi sự chăm chỉ, kiên trì và tự lập của nửa kia.

“Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi mến nhau, hẹn hò, rồi chuyển về sống chung.

Ngày ấy, hai đứa thuê chung một phòng trọ nhỏ, đi chung một chiếc xe máy cà tàng. Chúng tôi đi học, đi làm khác giờ nhau nhưng vẫn gắng đưa đón nhau. Năm tháng qua đi, chúng tôi sống vì nhau như thế, dẫu không có tiền nhưng vẫn trân trọng nhau hơn tất cả”, Tuấn Anh chia sẻ.

Thời gian đầu, cặp đôi dẫn nhau về nhà với tư cách bạn bè. Gia đình Vương sớm nhận ra mối quan hệ của cả hai và sẵn sàng đón nhận, giống như cái cách họ đón nhận giới tính thật của con trai mình.

Nhưng ông bà Tuấn Anh thì khác. Ban đầu, họ xem Vương như con cháu trong nhà, vô tư yêu quý anh. Nhưng khi biết mối quan hệ đặc biệt, họ lại trăn trở và đưa ra hàng loạt câu hỏi: “Tương lai hai đứa sẽ thế nào nếu không có con?”, “Hai đứa cứ thế mà sống với nhau à?”.

Tuấn Anh kể: “May mắn, lúc này chúng tôi đã có công việc ổn định, cùng nhau mua được một căn nhà nhỏ để an cư lạc nghiệp.

Tôi tự tin nói với ông bà, chúng tôi có thể sống tốt, sống hạnh phúc bên nhau. Tôi cho rằng, cuộc sống ổn định của mình là lời thuyết phục hiệu quả nhất đối với ông bà, cha mẹ”.

Đúng như Tuấn Anh mong ước, ông bà anh thấu hiểu và chấp nhận chuyện tình cảm của cháu trai. “Và món quà quý giá nhất ông bà dành tặng tôi là một đám cưới”, Tuấn Anh xúc động nói.

Khách dự tiệc cưới đông ngoài tưởng tượng

Lễ dạm ngõ được tổ chức vào cuối năm 2025 tại quê nhà của Vương. Họ gọi đó là “tiệc xanh” bởi không gian được bài trí xinh đẹp, tinh tế với tông màu xanh chủ đạo.

Tuấn Anh cùng ông nội (mặc vest) và họ hàng trong đám cưới

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 22/3 tại phường Chơn Thành (Đồng Nai), nơi cả hai đang làm việc. Hôn lễ có sự tham dự của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp hai bên.

Trong đám cưới, Vương và Tuấn Anh được gia đình trao tặng 5 cây vàng và một bộ trang sức. Cha của Vương xúc động nhắn nhủ đến các con, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình: “Các con hãy nhớ, dù thế nào vẫn luôn có ông bà, cha mẹ ở phía sau dõi theo”.

“Đó giống như lời khẳng định về tình yêu thương vô điều kiện gia đình dành cho chúng tôi”, Vương nói.

Ban đầu, cặp đôi dự định mời hơn 200 khách với gần 30 bàn tiệc. Cuối cùng, số lượng khách mời đến dự lên tới 360 người khiến cả hai ngỡ ngàng và có chút bối rối.

“May mắn, chúng tôi dự trù thêm cỗ cưới nên không khó xử. Tôi rất hạnh phúc khi người thân, bạn bè đến dự đám cưới đông như vậy”, Vương chia sẻ.

Ông bà nội Tuấn Anh chúc phúc cho cặp đôi

Tuấn Anh gọi đám cưới trọn vẹn của mình là “trái ngọt” cho chuỗi ngày bên nhau bền bỉ của cặp đôi.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là một đám cưới lộng lẫy, hoành tráng mà là sự có mặt của những người tôi yêu thương. Hôm ấy, họ đã cười và dành cho chúng tôi lời chúc phúc chân thành. Điều quý giá ấy, tôi sẽ ghi nhớ mãi”, anh xúc động.

Ảnh: NVCC