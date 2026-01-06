Tình yêu trọn vẹn nhờ sự bao dung

Bùi Thắng Cảnh (SN 1998, quê Vĩnh Long) trải qua quá trình dài để hiểu rõ chính mình. Anh nhận ra mình khác biệt từ thuở nhỏ khi luôn cư xử rất dịu dàng, yêu thích những thứ nhỏ bé, xinh đẹp.

Lên cấp 3, Cảnh nảy sinh cảm xúc đặc biệt với bạn cùng giới nhưng vẫn mơ hồ về giới tính thật của mình. Cho đến khi vào đại học, anh xác nhận mình thuộc giới LGBT (giới tính thứ 3).

“Tôi là con út trong gia đình, phía trên có 2 chị gái. Ngay cả khi biết mình là ai, tôi vẫn không dám nói với bố mẹ vì sợ họ phiền lòng”, Cảnh chia sẻ.

Cảnh (áo đen) và Nghĩa đã có 7 năm gắn bó

Cho đến khi tìm được người bạn đồng hành đặc biệt, Cảnh mới đủ can đảm để “come out”. Chàng trai đó là Lê Hiếu Nghĩa (SN 1997, quê An Giang).

Cả hai quen biết nhau vào năm 2018 khi cùng làm thêm tại một du thuyền ở Cần Thơ. Từ cái nhìn đầu tiên, họ đã nhận ra mình cùng thuộc giới thứ ba và theo thời gian, họ dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.

“Khi làm việc chung ở du thuyền, Nghĩa quan tâm đến tôi từng chút một. Bạn ấy lấy cơm cho tôi ăn, khi tôi bị đứt tay thì ráo riết lấy băng keo cá nhân đến băng bó...

Những quan tâm nhỏ nhặt ấy khiến tôi rung động”, Cảnh tâm sự.

Năm ấy, Cảnh tổ chức sinh nhật cho Nghĩa. Anh kiên nhẫn đợi 1 giờ đồng hồ để gặp được Nghĩa, tặng anh chiếc bánh kem và một chiếc áo sơ mi. Nghĩa xúc động bởi món quà bất ngờ ấy. Sau lời tỏ tình ngọt ngào, họ chính thức thành đôi.

Hẹn hò một thời gian, cả hai chuyển về sống chung. Họ thể hiện tình yêu bằng những bộ quần áo được giặt sạch, là ủi phẳng phiu, những bữa cơm ngon có món người kia thích, những lần chở nhau đi học, đi làm...

“Nhờ có Nghĩa làm điểm tựa, tôi có can đảm công khai bản thân với gia đình. Tuy nhiên, tôi chọn công khai từ từ để tránh ‘gây sốc’ cho bố mẹ”, Cảnh kể.

Hôn lễ trọn vẹn

Ban đầu, Cảnh dẫn Nghĩa về nhà với cương vị bạn bè. Gia đình anh không mảy may hoài nghi.

Càng ngày, tần suất đôi bên dẫn nhau về nhà chơi càng nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình của nhau, mỗi lần vắng mặt đều được mọi người nhắc đến.

Mẹ Nghĩa ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi

“Mẹ tôi thương Nghĩa lắm. Có lần, mẹ tôi phải nhập viện điều trị, Nghĩa vào chăm sóc chu đáo cả tuần liền. Gặp ai mẹ cũng giới thiệu Nghĩa là con trai của mẹ.

Lúc mẹ tôi tái khám, Nghĩa dậy từ 3-4h đưa mẹ đi. Mẹ tôi đón nhận Nghĩa một cách vô tư và thoải mái chứ không hay biết mối quan hệ thật giữa chúng tôi”, Cảnh tâm sự.

Đầu năm 2025, khi chắc chắn vào tình cảm của mình và mơ về một đám cưới trọn vẹn, cặp đôi quyết định công khai với gia đình.

Khoảnh khắc cặp đôi nhận lời chúc phúc của bà nội Nghĩa

Cảnh nhớ, buổi đó anh làm món tôm ngon chiêu đãi gia đình. Khoảnh khắc mọi người quây quần, anh nghiêm túc trình bày: “Có một điều bấy lâu nay chúng con không dám nói với cha mẹ. Hai đứa con thương nhau, xin cha mẹ cho chúng con tổ chức đám cưới”.

“Cha tôi trầm xuống, bà nội cũng có nét buồn. Một lúc rất lâu, cha và bà nội trả lời tôi ‘Gia đình đồng ý để các con tổ chức đám cưới nhưng cha lo tương lai các con không có con cái thì vất vả.

Riêng mẹ tôi có gì đó vui lắm, giống như đó là chuyện đương nhiên bởi từ lâu Nghĩa đã là thành viên của gia đình”, Cảnh kể.

Gia đình Nghĩa cũng ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi. Bà nội Nghĩa đón nhận Cảnh chân tình như cái cách Nghĩa được gia đình bên kia đón nhận.

“Lúc mới xin phép nhà Nghĩa, tôi hồi hộp đến mức người nóng ran. Khi nghe được lời đồng ý của bà nội và cha mẹ, tôi nhẹ nhõm vô cùng”, Cảnh nói.

Cặp đôi lên kế hoạch cho đám cưới kể từ ngày ấy. Họ đã có gần 1 năm chuẩn bị từ chọn đơn vị trang trí tiệc cưới, trang phục cưới cho đến những khía cạnh khác.

Cặp đôi có hôn lễ trọn vẹn

Hôn lễ được tổ chức tại nhà Nghĩa vào ngày 26/12 và nhà Cảnh vào ngày 28/12/2025. Họ thực hiện đầy đủ các nghi thức cưới truyền thống như trao sính lễ, tráp cưới, làm lễ xin dâu, lễ thành hôn...

Hai bên gia đình tổ chức 100 mâm cỗ, mời họ hàng, bạn bè gần xa đến chung vui. Trong ngày cưới, cặp đôi được tặng nhiều món quà giá trị gồm 2 sổ đỏ, gần 400 triệu đồng tiền mặt và hơn 2 cây vàng.

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi làm lễ gia tiên, mẹ trao tay Nghĩa cho tôi, chúc cho hai đứa hạnh phúc, thuận hòa. Lúc ấy, chúng tôi không kìm được nước mắt, hai bên cha mẹ cũng rưng rưng.

Đó là những giọt nước mắt yêu thương, hạnh phúc mà chúng tôi mong cầu suốt 7 năm qua”, Cảnh xúc động nói.

Hôn lễ diễn ra trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, cặp đôi biết ơn gia đình đã bao dung và thấu hiểu. Nghĩ về những ngày gia đình tất bật chuẩn bị từng chi tiết nhỏ để họ có được đám cưới ý nghĩa, Cảnh xúc động không nói nên lời.

“Mặc dù ngoài kia còn nhiều định kiến, cha mẹ vẫn yêu thương chúng tôi vô điều kiện. Chúng tôi quá may mắn khi được làm con của cha mẹ”, Cảnh chia sẻ.

