“Sinh con, ai nỡ sinh lòng”

Trong video, cha mẹ của Nguyễn Trung Kiệt (SN 1989, làm trong lĩnh vực nha khoa, hiện ở TPHCM) và Trần Công Lập (SN 1999, thợ trang điểm, quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm của các con.

Video hai bên gia đình trò chuyện về tình yêu của 2 con thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nguồn: Kiệt và Lập

Ba mẹ hai bên cho biết, trước đó đã phần nào nhận ra giới tính thật của con, song để thật sự thấu hiểu và chấp nhận, họ phải trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Ba của Lập nói: "Mình ép con quá thì con khổ nên thôi mình nghĩ thoáng ra. Sinh con ai nỡ sinh lòng...". Ba của Kiệt đáp: “Bên anh chấp nhận rồi, không lẽ bên tôi cấm cản”. Mẹ của Kiệt thì trải lòng: "Con sinh ra không chọn được giới tính, cũng không thể chọn ba mẹ. Miễn sao con hạnh phúc là được”.

Tình yêu đồng giới đến nay vẫn còn chịu nhiều thành kiến xã hội. Xem video, nhiều người đồng cảm với tâm tư của những bậc cha mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT.

“Nể phục và cũng thương họ. Để nghĩ thoáng được như vậy, chắc họ phải đấu tranh nhiều lắm”; “Ba mẹ vẫn là người thương con nhất, chấp nhận cả lời đàm tiếu để ủng hộ con”... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Đấu tranh tư tưởng để chấp nhận, ủng hộ con

Chia sẻ với PV VietNamNet, Kiệt cho biết anh và Lập đã có 6 năm bên nhau. Đoạn video trên được quay trong cuộc gặp của 2 bên gia đình vào đầu tháng 7 vừa qua.

Kiệt là con một trong gia đình. Ba mẹ ly hôn, anh sống với bà ngoại từ nhỏ. Sau này, Kiệt đi lại, gần gũi hơn với ba và mẹ kế. Kiệt nhận ra giới tính thật từ sớm và mẹ kế chính là người đầu tiên anh thổ lộ. Bà thấu hiểu, đồng cảm và chấp nhận anh. Trái lại, ba của Kiệt phản đối kịch liệt.

Kiệt (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng Lập và ba mẹ của Lập

Năm 2019, Kiệt và Lập bắt đầu hẹn hò. "Khi biết tôi yêu người đồng giới, ba rất sốc. Ba chỉ có một mình tôi là con trai, vẫn kỳ vọng tôi lấy vợ sinh con, đảm trách việc hương khói trong nhà. Ba rất khó để chấp nhận sự thật này”, Kiệt kể lại.

Tuy nhiên, Kiệt cũng tin tưởng rằng, "nếu có thể thành công bằng chính năng lực của mình, có được cuộc sống tốt đẹp và một mối quan hệ lành mạnh thì ba mẹ sẽ tin tưởng và ủng hộ chúng tôi”.

Tới năm 2022, Kiệt đã có được sự ủng hộ của ba. Sau 3 năm đấu tranh tư tưởng, chứng kiến con trưởng thành, tự lập cả về kinh tế lẫn cảm xúc, có một tình yêu trọn vẹn, ba Kiệt đã mở lòng với con trai.

“Ngày 2/9/2022, sau thời gian dài không nói chuyện, ba đã gọi tôi về thăm ông nội, còn dặn dẫn Lập theo.

Ba nói chuyện với ông nội về chuyện của chúng tôi. Ông cười hiền – nụ cười thay cho lời đồng ý. Sau đó, ba hỏi chúng tôi có chắc chắn về tình cảm và lựa chọn của mình hay không.

Cuối cùng, ba nói: ‘Hai đứa phải chịu trách nhiệm với quyết định này và mời ba mẹ Lập ghé thăm một bữa để 2 gia đình nói chuyện’”, Kiệt kể.

Năm 2023, hai bên gia đình có cuộc gặp đầu tiên tại nhà Kiệt. Ba mẹ Lập vượt gần 100km tới thăm. Họ thống nhất tôn trọng cuộc sống của con và yêu cầu cặp đôi nghiêm túc với chuyện tình cảm.

“Yêu cầu lớn nhất của ba mẹ là chúng tôi phải sống tử tế. Khoảnh khắc đó, tôi vừa hạnh phúc, vừa thấy có lỗi khi không thể làm tròn bổn phận của một người con trai như ba kỳ vọng. Tôi thương ba mẹ rất nhiều”, Kiệt tâm sự.

Tháng 7 năm nay, khi thu xếp được thời gian, công việc, ba mẹ Kiệt ghé thăm nhà Lập. Đó là lần thứ 2 hai bên gia đình gặp gỡ nhau.

Khi nghe ba mẹ trò chuyện trong bữa cơm đầm ấm, Kiệt không giấu nổi xúc động. “Tôi nhớ mãi câu nói của ba Lập: ‘Người ngoài dị nghị nhưng họ đâu nuôi mình. Miễn sao con hạnh phúc là được’”, Kiệt chia sẻ.

Cặp đôi đã có 6 năm gắn bó

Sau tất cả, Kiệt và Lập nhận ra, họ không chỉ có trách nhiệm với nhau mà còn phải có trách nhiệm với tình yêu thương của 2 bên gia đình.

Những năm qua, cặp đôi chung sống hòa thuận, quan tâm, chăm sóc nhau mỗi ngày, nỗ lực hết mình trong công việc để ba mẹ tin rằng, sự ủng hộ của họ là đúng đắn.

Ảnh: NVCC