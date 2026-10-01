Honda Accord được bán tại Mỹ từ năm 1976. Đến năm 1982, Accord trở thành mẫu xe du lịch đầu tiên của một hãng ô tô Nhật Bản được sản xuất tại Mỹ. Một năm sau, mẫu xe lần đầu xuất hiện trong danh sách 10 xe tốt nhất của Car and Driver và đến nay đã có 40 lần góp mặt.

Hai chiếc Accord Coupe đời 1988 và 1994 được Car and Driver trải nghiệm đều có điểm đặc biệt là mang số VIN 001 và chỉ mới chạy dưới 1.000 dặm, tương đương khoảng 1.600km. Đây gần như là những chiếc xe được giữ nguyên trạng từ khi xuất xưởng, giúp người xem hình dung rõ hơn về một mẫu Accord cách đây vài thập niên.

Hai chiếc Honda Accord Coupe đời 1988 và 1994 đều mang số VIN 001, mới chạy chưa tới 1.000 dặm (khoảng 1.600 km).

Chiếc Accord Coupe đời 1988 cũng đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên Honda đưa phiên bản coupe vào dòng Accord. So với những mẫu xe hiện đại, chiếc xe có kích thước khá nhỏ và thiết kế đơn giản. Thân xe với những đường thẳng, kính chắn gió dựng đứng, phần đầu hình nêm và cụm đèn pha bật lên tạo nên diện mạo đặc trưng của thập niên 1980.

Trong khi đó, Accord Coupe đời 1994 có kiểu dáng tròn trịa hơn. Sự thay đổi này cho thấy thiết kế ô tô đã chuyển biến khá nhanh chỉ trong khoảng 6 năm. Đặt cạnh những mẫu xe hiện đại có thân hình lớn, lưới tản nhiệt rộng và nhiều đường nét góc cạnh, cả hai chiếc Accord đều trông nhỏ gọn hơn đáng kể.

Bước vào khoang lái, sự khác biệt với xe ngày nay càng rõ ràng. Chiếc Accord LX-i đời 1988 sử dụng ghế bọc vải, vô-lăng mảnh và nhiều chi tiết điều khiển dạng cơ học. Xe được trang bị kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chỉnh điện, cửa sổ chỉnh điện và cửa sổ bên lái có chức năng tự động.

Một chi tiết khá đặc biệt là còi không đặt ở chính giữa vô-lăng như nhiều mẫu xe hiện nay. Chiếc Accord 1988 có tới bốn nút còi nhỏ bố trí quanh khu vực ngón tay cái.

Sang Accord EX đời 1994, nội thất có thêm một số trang bị tiện nghi như cửa sổ trời chỉnh điện, cửa sổ chỉnh điện, gương chiếu hậu chỉnh điện, kiểm soát hành trình và ghế lái chỉnh độ cao bằng điện. Honda cũng đã bổ sung giá để cốc, dù kích thước khá nhỏ nếu so với tiêu chuẩn hiện nay.

Cả hai chiếc xe đều thuộc thời kỳ trước khi ô tô phổ biến màn hình trung tâm, Apple CarPlay hay trợ lý giọng nói. Bảng táp-lô chủ yếu gồm các nút bấm, núm xoay và đồng hồ analog. Hệ thống chiếu sáng màu xanh lục phía sau bảng đồng hồ cũng tạo nên nét đặc trưng của xe Nhật những năm 1980-1990.

Chìa khóa xe cũng đơn giản, chỉ gồm phần nhựa và lưỡi kim loại, không có nút khóa hay mở cửa từ xa. Người lái chỉ cần cắm chìa và xoay để khởi động động cơ.

Trải nghiệm lái cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai thế hệ. Accord Coupe 1988 có hệ thống treo thiên về sự êm ái, đi cùng bộ mâm 14 inch và thành lốp dày nên hấp thụ khá tốt những đoạn đường gồ ghề. Khi vào cua, thân xe nghiêng tương đối rõ nhưng diễn ra từ từ, giúp người lái dễ cảm nhận giới hạn vận hành.

Phiên bản LX-i sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L phun nhiên liệu, công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 122 lb-ft. Với trọng lượng dưới 3.000 pound, xe vẫn có khả năng hòa vào dòng giao thông hiện đại. Đặc biệt, hộp số sàn 5 cấp có cần số nhẹ và chuyển số mượt.

Đến Accord EX đời 1994, xe cứng cáp hơn, thân xe ít nghiêng khi vào cua và độ ổn định được cải thiện. Mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.2L VTEC, công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 147 lb-ft, kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

Tuy nhiên, trọng lượng xe tăng thêm khiến Accord 1994 không cho cảm giác nhanh nhẹn như phiên bản 1988. Hộp số tự động cũng có xu hướng chuyển số xuống chậm nếu người lái không đạp ga mạnh.

Điều đáng chú ý ở hai chiếc Accord không nằm ở những con số hiệu suất, mà ở cách chúng cho thấy ô tô đã thay đổi như thế nào trong hơn 30 năm. Từ thiết kế nhỏ gọn, đèn pha bật lên, chìa khóa cơ và bảng đồng hồ analog đến những mẫu Accord hiện đại sử dụng hệ truyền động hybrid, nhiều trang bị đã thay đổi nhưng triết lý hướng tới tính thực dụng và trải nghiệm lái vẫn được duy trì.

Theo Caranddriver

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