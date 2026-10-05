Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can trong hai vụ án liên quan sai phạm mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ tại khu vực hồ Đồng Đò.

Chiều 5/10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ ở xã Kim Anh.

Theo Đại tá Long, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai vụ án, 7 bị can liên quan sai phạm trong mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng, chủ villa Solara Đồng Đò, và bà Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Ông Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về việc liên tới xử lý các sai phạm tại rừng phòng hộ ở xã Kim Anh.

Ba người bị khởi tố về tội Nhận hối lộ gồm ông Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn cũ, cùng ông Đoàn Trung Kiên và ông Nguyễn Quốc Sơn, đều là cán bộ Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội.

Đại tá Long cho biết Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Hồ Đồng Đò thuộc xã Kim Anh

Liên quan vụ án cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, Đại tá Long cho biết đến nay chưa có tài liệu thể hiện người này liên quan đến hai chủ đất nêu trên. Công an Hà Nội đã khởi tố hai vụ án khác nhau và đang tiếp tục mở rộng điều tra.