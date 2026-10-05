Hà Nội sẽ thí điểm trồng cây phủ xanh 3 trụ đường sắt trên cao ở đường Nguyễn Trãi, hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai mô hình tăng mảng xanh tại một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Các vị trí thí điểm gồm: 3 trụ đường sắt trên cao ở đường Nguyễn Trãi (khu vực trước tòa nhà Royal City); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; 3 nhà chờ xe buýt tại các đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và Lý Thường Kiệt.

Với các trụ đường sắt trên cao, Hà Nội dự kiến lắp khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu cầu. Cây được trồng từ chân trụ, dẫn leo lên giàn nhưng không để vươn vào xà mũ, dầm cầu hay thiết bị kỹ thuật.

Cây xanh bao bọc các bức tường tại hầm chui Trung Hòa.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, khoảng 200m2 giàn leo sẽ được nghiên cứu triển khai, kết hợp các chậu cây dạng module dọc thành hầm với chiều dài khoảng 300m. Cây được cắt tỉa định kỳ, không ảnh hưởng giao thông, biển báo, chiếu sáng và thiết bị kỹ thuật.

Với các nhà chờ xe buýt, cây xanh được bố trí phía sau hoặc hai bên, không chiếm lối đi. Hệ khung, cáp nhẹ sẽ dẫn cây leo lên vách sau và một phần mái.

Các mô hình đang được triển khai, dự kiến hoàn thành dịp 10/10.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong bối cảnh quỹ đất công cộng ngày càng hạn chế, việc tích hợp cây xanh với hạ tầng kỹ thuật giúp một không gian thực hiện nhiều chức năng, tăng mảng xanh mà không phải dành thêm nhiều đất.

Hà Nội định hướng coi cây xanh, mặt nước là hạ tầng sinh thái cốt lõi, hướng tới phát triển đô thị hài hòa với môi trường.