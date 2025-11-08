Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nàng hậu trình làng bộ sưu tập áo dài Liên hoa khoa bảng lấy cảm hứng từ hoa sen trên văn bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây cũng là đề tài cô chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Bộ sưu tập gồm 20 mẫu thiết kế của Ngọc Hân có chất liệu chủ đạo là tơ lụa, organza cao cấp, được dàn người đẹp, diễn viên nổi tiếng tham gia trình diễn, trong đó diễn viên Thanh Hương và hai con gái đảm nhận vai trò vedette. Đây là lần hiếm hoi, hai bé Minh Phương (12 tuổi), Yến Linh (10 tuổi) xuất hiện trên sàn catwalk cùng mẹ.

Trong khi diễn viên Cuộc đời vẫn đẹp sao nổi bật trong thiết kế tone vàng gold sang trọng cùng tà áo lộng lẫy, đầu đội mấn đính kết đá tỉ mỉ thì hai con gái lại ra dáng thiếu nữ trong thiết kế màu hồng.

Thanh Hương chia sẻ, cô muốn các con có trải nghiệm hoạt động nghệ thuật để tự tin, dạn dĩ hơn trước đám đông. Hơn nữa, lý do đặc biệt hơn là bộ sưu tập áo dài của Ngọc Hân mang ý nghĩa lan tỏa giá trị của lịch sử, văn hóa dân tộc đến với các bạn trẻ. Vì thế, hai con gái của diễn viên Hoa sữa về trong gió cũng có cơ hội tìm hiểu về lịch sử thông qua thời trang.

Ngoài 3 mẹ con Thanh Hương, các diễn viên Lương Thanh, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên, Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh, người mẫu Hồng Quế… cũng tham gia trình diễn áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025.

Bộ sưu tập Liên hoa khoa bảng được Ngọc Hân dành rất nhiều tâm huyết chuẩn bị trong suốt 5 tháng qua. Nàng hậu cho biết, cô chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là "Nghiên cứu họa tiết hoa sen trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ứng dụng vào áo dài".

"Trong quá trình làm bộ sưu tập, tôi gặp không ít khó khăn từ việc tìm kiếm màu sắc, chất liệu và thử nghiệm thêu tay các họa tiết sao cho đúng với tinh thần tôn vinh di sản dân tộc. Không ít mẫu đã phải hủy bỏ vì không đáp ứng được những gì tôi kỳ vọng”, Ngọc Hân nói.

Thời điểm nghiên cứu bộ sưu tập cũng như đề tài luận văn, Ngọc Hân đang mang bầu con trai đầu lòng ở những tháng cuối. Khi sinh con, cô tạm gác mọi công việc để nghỉ ngơi và làm quen với cuộc sống ‘bỉm sữa’. Hơn 1 tháng trở lại đây, cô mới tiếp tục bắt tay vào hoàn thiện bộ sưu tập để kịp trình diễn tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025.

“Tôi vui khi vừa giới thiệu bộ sưu tập nhưng đã nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều đồng nghiệp, khán giả cũng như khách hàng. Sắp tới tôi còn ấp ủ sẽ chụp một bộ ảnh cùng con trai với áo dài của bộ sưu tập để đánh dấu kỷ niệm của hai mẹ con”, cô nói.

