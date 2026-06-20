Ngày 20/6, các cơ quan chức năng TP Đồng Nai phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, làm rõ nguyên nhân hai cá thể bò tót chết trong khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Bò tót xuất hiện tại khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: A.X

Trước đó, tối 19/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát rừng, lực lượng kiểm lâm Trạm Cù Đinh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phát hiện hai cá thể bò tót chết tại tiểu khu 123 (khu phố Hiếu Liêm, phường Trị An).

Cá thể thứ nhất được phát hiện tại lô 25, khoảnh 2. Đây là bò tót đực, nặng khoảng 1,2 tấn. Tại hiện trường, xác con vật nằm nghiêng, bốn chân hướng lên trên, cơ thể còn nguyên vẹn nhưng đã trong quá trình phân hủy.

Cá thể thứ hai được tìm thấy tại lô 9, khoảnh 2, cách vị trí cá thể thứ nhất khoảng 200m. Qua kiểm tra, đây là bò tót cái, nặng khoảng 800kg. Xác con vật cũng trong tình trạng phân hủy và không ghi nhận dấu hiệu bất thường bên ngoài.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng kiểm lâm, qua quan sát hiện trường, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tác động của ngoại lực, bẫy thú hay hành vi xâm hại từ lâm tặc đối với hai cá thể bò tót.

Đáng chú ý, thời điểm nghi hai cá thể này chết, khu vực rừng xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét mạnh. Vì vậy, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng các cá thể bò tót bị sét đánh.

Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã đề nghị các cơ quan chuyên môn và lực lượng thú y phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm nhằm sớm xác định nguyên nhân khiến hai cá thể bò tót chết.

Bò tót (tên khoa học: Bos gaurus) là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được bảo vệ nghiêm ngặt.