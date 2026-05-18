Sáng 18/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 5 con bò của gia đình ông Đường Văn Quế và ông Đường Văn Vinh (trú thôn Trung Hòa) bị chết.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, người dân ra cánh đồng Đồng Ao (thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu) thì bất ngờ phát hiện 5 con bò nằm chết, cách nhau khoảng 1-2m.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trường Lưu phối hợp với lực lượng chức năng tới hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sét đánh chết đàn bò của người dân ở Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Trường Lưu, trong số 5 con bò bị chết có một con đang mang thai. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sét đánh trong trận mưa giông xảy ra vào đêm 17/5.

“Đêm qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được xác định do sét đánh. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”, đại diện xã Trường Lưu thông tin.

Lãnh đạo xã cho biết, vào những ngày nắng nóng, người dân địa phương thường thả bò ngoài đồng qua đêm thay vì lùa về nhà. Khi thời tiết chuyển xấu, người dân không kịp đưa bò về nên xảy ra sự việc trên.

Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc, đồng thời rà soát, đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.