Theo ghi nhận, khoảng 12h cùng ngày, một cá thể rùa biển kích thước khá lớn (mai rộng khoảng 40cm, nặng hơn 30kg) bị sóng đánh dạt vào sát mép nước; xác còn nguyên vẹn.

Rùa biển chết dạt vào bờ biển Bãi Sau. Ảnh: N.Ngọc

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ bãi biển đã có mặt ghi nhận sự việc, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nguyên nhân rùa biển chết hiện chưa được xác định. Một số người dân cho rằng có thể do mắc lưới, va chạm với tàu thuyền, nuốt phải rác thải nhựa hoặc suy kiệt trong quá trình di chuyển.

Rùa biển (còn gọi là vích), tên khoa học Chelonia mydas, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, tại khu vực bờ biển Vũng Tàu cũng ghi nhận nhiều trường hợp rùa biển chết trôi dạt vào bờ.