Hai con trai của NSND Xuân Bắc - Nguyễn Nhật Khánh Minh và Nguyễn Nhật Võ Nguyên (thường được gọi là Bi Béo) - nhiều lần khiến công chúng "phát sốt" không kém cha mình với những màn trình diễn đầy tự tin.

NSND Xuân Bắc và 2 con trai.

Lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, hai anh em nhà Xuân Bắc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua chương trình Nghe hát cùng tôi. Ca khúc Nothing's gonna change my love for you.

Hai con trai của Xuân Bắc hát tiếng Anh:

Bi Béo gây chú ý với giọng hát khỏe khoắn trong khi anh trai Khánh Minh lại sở hữu chất giọng ấm áp, ngọt ngào. Màn trình diễn này nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội với gần 600.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải trên fanpage VTV.

"Tôi luôn định hướng cho các con tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, giới thiệu cho các con nghe những ca khúc bất hủ và các nghệ sĩ nổi tiếng để phát triển năng khiếu", NSND Xuân Bắc chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con của mình.

Trong đêm diễn mới đây tại Hà Nội, Bi Béo và Khánh Minh đã cùng Quốc Thiên thể hiện ca khúc Xin đừng lặng im trong live show Hãy để anh đi của ca sĩ Quốc Thiên.

Hai con trai của Xuân Bắc hát "Xin đừng lặng im":

Dù có những lúc hát lệch tông và không thể lên được nốt cao, Bi Béo vẫn chinh phục được khán giả bằng sự tự tin, năng lượng tràn đầy và những động tác nhún nhảy đáng yêu. Quốc Thiên cũng không thể giấu được sự thích thú và nhiều lần phải nín cười trước sự "ngô nghê" của cậu bé.

Trang phục của Bi Béo cũng trở thành tâm điểm chú ý khi cậu bé mặc sơ mi đóng thùng cùng quần âu, tạo nên hình ảnh vừa chững chạc vừa hài hước như "ông chú hát đám cưới".

Bi Béo và Khánh Minh tham gia chương trình "Táo Quân" 2018, vào vai con quan chức.

Bi Béo gây chú ý trong "Táo quân":

Hai con trai của NSND Xuân Bắc không phải là những gương mặt xa lạ trên màn ảnh. Từ năm 2018, cả hai đã tham gia chương trình Táo Quân với vai trò con quan chức, mang đến những câu thoại hài hước và góp phần làm chương trình thêm sinh động.

Ngoài ra, Bi Béo còn từng "gây bão" khi xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai là triệu phú cùng bố Xuân Bắc, thể hiện sự tự tin và duyên dáng đặc trưng. Em cũng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 và để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Màn 'cứu' bố hài hước của Bi Béo ở "Ai là triệu phú":

Bi Béo cũng nổi tiếng với những clip đời thường được bố mẹ chia sẻ. Bi Béo được mệnh danh là "cậu bé tại sao" vì sở thích đặt câu hỏi để tìm hiểu vấn đề tận gốc. Cậu từng khiến khán giả cười ra nước mắt khi khóc nhè vì bị mẹ mắng hay khi hỏi bố: "Bố đừng gọi con nữa, con đang bế tắc đây vì đang chọn quần áo đi chơi".

Một lần tiết lộ lý do bố không có tiền, Bi Béo thẳng thắn: "Bố con không có tiền thật vì kiếm được bao nhiêu tiền đưa hết cho mẹ. Bố hay phải vay tiền mẹ".

Hai anh em thân thiết bên nhau.

Bi Béo nổi tiếng với tính cách lém lỉnh, thông minh, hài hước với những phát ngôn sắc bén và biểu cảm duyên dáng, Khánh Minh có phần hướng nội hơn.

Ảnh, video: Tư liệu, VTV