Chiều 15/1, Công an phường Phú Mỹ đang phối hợp với các đơn vị chức năng của TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong nghi do ngạt khí khi nạo vét hố ga.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, trong lúc triển khai nạo vét rác tại hố ga trên đường Hoàng Diệu (thuộc khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TPHCM), một nam công nhân bất ngờ rơi xuống hố này.

Thấy vậy, một nam công nhân khác dùng thang leo xuống để cứu người nhưng không may trượt chân, tiếp tục rơi xuống hố ga.

Nơi hai công nhân gặp nạn, tử vong. Ảnh: Q.H

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn.

Khoảng 30 phút sau, hai nạn nhân được lực lượng chức năng dùng dây đưa lên khỏi hố và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai người đều không qua khỏi.

Công an địa phương đang xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ vụ việc.