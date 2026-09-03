Ellie Hamby và Sandy Hazelip cưỡi lạc đà trong chuyến du lịch. Ảnh: Usatoday

Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người nghĩ đến việc nghỉ ngơi và sống chậm, đôi bạn thân Ellie Hamby và Sandy Hazelip lại bắt đầu một trong những hành trình đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Hai người bạn thân đến từ Texas, Mỹ đã cùng nhau đi qua hơn 50 quốc gia trên cả 7 châu lục, từ ngắm cực quang ở Phần Lan, chèo thuyền trên sông Amazon vào ban đêm đến trải nghiệm tuyến đường sắt xuyên Siberia.

Hiện 85 tuổi, Hamby và Hazelip là 2 nhân vật đứng sau tài khoản TikTok @aroundtheworldat80, nơi họ tự gọi mình là những “cụ bà du lịch”, theo AOL.

Tài khoản hiện có hơn 110.000 người theo dõi, ghi lại những chuyến đi của 2 bà và cách họ tiếp tục khám phá thế giới bất chấp tuổi tác.

"Khi bạn còn trẻ, có thể bạn nghĩ rằng 60 tuổi mình sẽ dừng lại và không làm gì nữa. Nhưng thực ra, khi ấy cuộc sống mới thực sự bắt đầu", bà Hamby chia sẻ.

Tình bạn bắt đầu từ một chuyến đi

Hamby và Hazelip gặp nhau cách đây hơn 20 năm trong một chuyến công tác y tế tại Zambia. Hamby tổ chức chuyến đi, còn Hazelip tham gia với tư cách bác sĩ.

Theo bà Hamby, chuyến đi ấy cho thấy cả hai có thể thích nghi với những điều kiện khác thường.

“Nếu bạn có thể đến Zambia, ngủ trong một chiếc lều giữa vùng hoang dã, không nước máy, không điện, thì bạn có thể đi bất cứ đâu”, bà nói.

Khoảng 5 năm sau, tình bạn giữa hai người trở nên gắn bó hơn. Khi đó, bà Hazelip làm giám đốc y tế tại một phòng khám lão khoa gần nhà Hamby và thường ở lại nhà bạn 2 đêm mỗi tuần.

Sau khi Hamby mất chồng trong một tai nạn, Hazelip cũng trải qua mất mát tương tự khi chồng qua đời. Hai người tìm thấy sự đồng cảm trong nỗi đau, thường ngồi uống cà phê và trò chuyện thâu đêm.

Trong một lần trò chuyện, Hazelip nhắc đến mong muốn được đi tuyến đường sắt xuyên Siberia, tuyến đường sắt nổi tiếng chạy qua vùng đất rộng lớn của nước Nga. Hamby lập tức đồng ý. Năm 2008, họ bắt đầu cùng nhau đi du lịch, đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau.

Đôi bạn thân trải nghiệm đi khinh khí cầu. Ảnh: Usatoday

Chuyến đi vòng quanh thế giới ở tuổi 80

Ngay trước năm 2020, Hamby và Hazelip quyết định thực hiện chuyến đi lớn nhất của mình để kỷ niệm tuổi 80. Hai người phụ nữ lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch phải trì hoãn.

Đến tháng 1/2023, họ mới thực hiện chuyến đi ấy. Hai người lần lượt đặt chân lên cả 7 châu lục và ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng, trong đó có Bồ Đào Nha, Nhật Bản, đảo Phục Sinh và Nam Cực.

Điều đáng chú ý là họ tự tổ chức toàn bộ hành trình.

Với Hamby và Hazelip, tuổi tác chưa bao giờ được xem là lý do để dừng lại.

“Chúng tôi luôn nói rằng, nếu có quyền lựa chọn, chúng tôi thà ngã từ trên đỉnh núi xuống còn hơn ngã khỏi giường trong một viện dưỡng lão. Hãy tiếp tục vận động, một khi bạn ngừng vận động, cơ thể bạn sẽ ngừng hoạt động", Hamby nói.

Ở tuổi 85, cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại. Hiện tại, 2 bà đang trở lại từng châu lục và dành khoảng 1 tháng để khám phá kỹ hơn.

Tại châu Á, hai người dự định tập trung vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Bhutan và Lào.

Sau hơn 50 quốc gia và 7 châu lục, bà Hamby vẫn giữ cách nhìn đơn giản về những gì họ đang làm: "Thực sự, điều quan trọng là phải biết nói đồng ý. Phiêu lưu không có giới hạn về tuổi tác".