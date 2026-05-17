Khoảnh khắc cảm động

Câu chuyện chàng trai 23 tuổi kiên nhẫn chăm sóc bà nội U90 tại một bệnh viện ở Nghệ An được chia sẻ bởi Hoàng Trang (SN 1991, quê Nghệ An). Trên một hội nhóm, câu chuyện thu hút hơn 20 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận thể hiện sự xúc động trước sự ân cần, hiếu thảo của chàng trai trẻ.

Trang chia sẻ với PV VietNamNet, giữa tháng 4/2026, chị chăm sóc bố ruột ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Vinh (Nghệ An). Bố chị và các bệnh nhân khác cùng phòng đều bệnh nặng, nhiều người phải thở máy.

Hình ảnh chàng trai chăm sóc bà nội U90 tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Trang

Ngày 14/4, một cụ bà khoảng 90 tuổi được chuyển vào phòng, đi theo chăm sóc là cháu trai ngoài 20 tuổi. Cụ bà mệt mỏi trong người nên khó chiều, có lúc nói khó nghe, có lúc giãy đạp, vò đầu bứt tóc, có lúc nằng nặc đòi về nhà.

Tuy nhiên, trong mọi tình huống, chàng trai vẫn kiên nhẫn, ân cần chăm sóc, dỗ dành bà nội. Dù bà “quậy” đến đâu, anh cũng không cáu gắt hay tỏ ra mệt mỏi, bất lực.

“Bạn ấy ngồi cả đêm, ôm giữ chân tay bà để tránh tuột kim truyền thuốc. Có lúc bà quấy quá, bạn ấy còn lấy điện thoại ra cho bà xem ca nhạc, rồi dỗ bà như dỗ em bé.

Bà thấy thế, đòi mua luôn cái điện thoại với giá 20 nghìn đồng. Bà không có tiền lẻ nên đưa 100 nghìn đồng, bạn ấy vui vẻ móc ví ra trả tiền thừa khiến cả phòng bật cười”, chị Trang kể lại.

Chàng trai và một thành viên khác trong gia đình ân cần chăm sóc bà. Ảnh: Hoàng Trang

Chăm bố bệnh nặng một thời gian, chị Trang hiểu rõ nỗi vất vả, cực nhọc của việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện. Đặc biệt khi thiếu ngủ, mỗi người càng dễ cáu gắt và mất bình tĩnh hơn.

Bởi vậy, chứng kiến cảnh chàng trai 23 tuổi ngồi dỗ dành bà cả đêm, dù bà khó chiều thế nào vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn, chị Trang vừa xúc động, vừa nể phục.

“Thấy bạn ấy thương bà như thế, mọi người trong phòng bệnh không nỡ phản ứng khi cụ bà làm ồn. Bà ở lại phòng 1 ngày 1 đêm rồi được chuyển sang phòng bệnh khác.

Tôi tin rằng, chàng trai thương bà nội như vậy hẳn cũng biết thương vợ, thương con, là một người đàn ông tốt”, chị Trang chia sẻ.

"Bà nội vĩ đại"

Chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện lan tỏa là Cao Văn Nam (SN 2003, quê Nghệ An). Bà nội của Nam là cụ Thái Thị Bơ (SN 1937). Cụ Bơ có 10 người con (8 gái, 2 trai), bố của Nam là người con thứ 8. Hiện tại, cụ sống cùng gia đình Nam.

Nam kể, giữa tháng 4/2026, bà nội anh phải nhập viện điều trị 10 ngày vì nhiễm trùng máu. Con cháu trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cụ.

Những ngày đầu bà nội mới nhập viện, Nam và một thành viên khác ở lại chăm sóc. Đó cũng là thời gian vất vả nhất vì cụ Bơ bệnh nặng, có những biểu hiện như sốt cao, đầu óc không còn minh mẫn, dễ mất kiểm soát…

Nam và bà nội. Ảnh: NVCC

Dù vậy, Nam và gia đình vẫn kiên nhẫn túc trực, thay phiên nhau chăm sóc cụ, giúp cụ ăn uống, không bị tuột kim tiêm truyền và không gây ồn ào, ảnh hưởng đến các bệnh nhân chung phòng.

“Nhà tôi thương bà lắm, con cháu nội, ngoại sẵn lòng chăm sóc bà. Trong 10 ngày bà ở viện, mọi người thay phiên nhau để không ai bị quá sức”, Nam chia sẻ.

Đối với Nam, chăm sóc bà nội không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ nặng nề mà là cách cậu âm thầm đáp lại tình yêu thương bà đã dành cho mình suốt năm tháng ấu thơ cũng như khi trưởng thành.

“Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, dù bà có khó chiều đến đâu thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Vì bà là một người bà vĩ đại trong mắt tôi, cũng như tất cả con cháu trong nhà”, Nam nói.

Nam lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội, từ nhỏ đã được bà bế ẵm, vỗ về. Nam nhớ mãi những trưa hè được bà đưa võng, hát ru, những lần được bà đứng ra bảo vệ khi bị bố mẹ đánh đòn.

Khi lớn lên, Nam vẫn cảm nhận rõ tình yêu thương ấy. Cụ Bơ ở tuổi 89 vẫn sống vì gia đình, có miếng gì ngon cũng để dành cho con cháu, bất cứ chuyện buồn, vui gì của con cháu, cụ cũng có mặt để sẻ chia.

“Tôi mong bà sống khỏe mạnh thật lâu nữa để làm sợi dây kết nối cho cả gia đình”, Nam chia sẻ.