Ông Dwight Moberg (89 tuổi, sống tại Richmond, California, Mỹ) và bà Gina Ceccarelli (82 tuổi, đến từ Rome, Italia) đều từng có những cuộc hôn nhân dài lâu, hạnh phúc.

Sau khi mất đi người bạn đời, họ tưởng tình yêu sẽ không bao giờ gõ cửa lần nữa. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt để hai người gặp nhau theo một cách bất ngờ.

Mọi chuyện bắt đầu khi một người quen của bà Gina – cô Menbere Aklilu, cũng là hàng xóm của ông Dwight – thuyết phục bà sang Mỹ.

Bà Gina Ceccarelli và cô Menbere Aklilu. Ảnh: People

Tìm lại ân nhân

Người chồng đầu tiên của bà Gina là ông Biagio Fochetti. Sau 65 năm chung sống, ông Biago qua đời. Từ đó, bà sống một mình tại thị trấn nhỏ trên núi, cách Rome khoảng 2 giờ lái xe.

Con cháu đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, thỉnh thoảng mới về thăm, nên phần lớn thời gian bà cô đơn.

Menbere kể rằng cô gặp bà Gina trong một hoàn cảnh éo le. Khi kết hôn và chuyển đến Rome để theo đuổi giấc mơ diễn xuất, cô mới nhận ra chồng mình là kẻ vũ phu. Dù đang mang thai, cô vẫn quyết định bỏ trốn.

Trong thời gian lẩn trốn tại một nơi trú ẩn, cô được bà Gina âm thầm mang thức ăn và giúp đỡ hết lòng. Sau này, Menbere sang Mỹ nhưng chưa bao giờ quên ân tình ấy. Gần 40 năm sau, nhờ sự thúc giục của con trai, cô quyết định tìm lại ân nhân.

"Làm sao tôi có thể quên được? Tối nào tôi cũng giấu cơm dưới gầm giường và lén mang cho cô ấy. Tôi còn đan áo len cho con cô ấy nữa. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp đỡ cô ấy", bà Gina chia sẻ khi nói về Menbere.

Chuyến thăm định mệnh

Khi tìm được bà Gina, Menbere mời bà sang Mỹ chơi. Ban đầu, bà từ chối vì rất sợ máy bay. “Tôi chưa bao giờ đi máy bay. Suốt 65 năm chung sống, chồng tôi từng nhiều lần thuyết phục nhưng tôi không dám”, bà kể.

Sau cùng, nhờ sự động viên của Menbere, năm 2024 bà Gina lần đầu tiên bay sang Mỹ. Tại đây, bà gặp ông Dwight – người hàng xóm thân thiết của Menbere.

Ông Dwight cũng sống một mình. Vợ ông qua đời năm 2023 sau 65 năm chung sống. Ông có 2 con trai và 1 con gái. Khi nghe Menbere kể chuyện ân nghĩa giữa bà Gina và cô, ông Dwight đã cảm phục.

Và ngay lần đầu gặp mặt, ông Dwight đã bị cuốn hút. "Bà ấy đã đánh cắp trái tim tôi rồi", ông chia sẻ.

Vượt khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, cặp đôi U90 tìm lại tình yêu cuộc đời. Ảnh: People

Tình yêu nảy nở

Sự thân thiện của bà Gina, tình cảm của ông Dwight đã kéo họ lại gần. Từ những buổi đi dạo, trò chuyện buổi sáng, tình cảm của họ lớn dần.

Cô Menbere chia sẻ rằng, có lần cô đang nấu bữa tối mời ông Dwight qua ăn thì phát hiện ông bà lén nắm tay nhau thân mật. Hai người rất hợp nhau và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Dù không chung ngôn ngữ, họ vẫn tìm được cách trò chuyện nhờ công nghệ. Trái tim dẫn lối, giúp họ vượt qua mọi khác biệt.

Sau chuyến thăm Mỹ, bà Gina trở lại Italia. Tuy nhiên, tình cảm ngày càng sâu đậm khiến bà quyết định dành nhiều thời gian hơn ở bên ông Dwight. Đó cũng là bước ngoặt lớn, khi bà rời xa con cháu và quê hương để bắt đầu hành trình mới.

Tình yêu với ông Dwight đã thuyết phục bà can đảm bước ra khỏi vùng an toàn.

“Đi máy bay đã là điều đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn là phải rời xa gia đình. Đất nước mới, ngôn ngữ mới, thói quen mới. Nhưng tình yêu của ông ấy đã thuyết phục tôi. Tôi đến Mỹ vì tôi cũng yêu ông ấy”, bà Gina xúc động nói.

Hiện tại, ông bà sống với nhau tại Mỹ, tiếng cười, niềm vui ngập tràn căn nhà. Khi được hỏi, ông Dwight hài hước chia sẻ rằng ông vẫn đang học tiếng Italia nhưng luôn trả lời mọi câu hỏi của bà Gina bằng một từ "vâng" để giữ hòa khí.

Trong khi đó, bà Gina lại thể hiện tình yêu qua món ăn, mang hương vị Italia đến bàn ăn của họ. Ông Dwight đùa rằng mình tăng cân vì món ăn ngon của bà.

Ngày 2/9 tới, ông bà sẽ cùng nhau đi tuần trăng mật tại Italia – lần đầu tiên ông Dwight sẽ được trải nghiệm quê hương của vợ như một người bản địa thực thụ.

"Tình yêu này đã làm tôi trẻ lại, cho tôi một góc nhìn mới về tuổi già. Già không có nghĩa là bảo thủ hay khô cằn. Tình yêu đã hoàn thành mọi giấc mơ của tôi trong tuổi xế chiều", ông Dwight chia sẻ đầy xúc động.