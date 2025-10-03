Theo báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích thị trường kim loại quý Heraeus, hoạt động nhập khẩu vàng của Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới.

Trong tháng 8, nhập khẩu vàng phi tiền tệ của Trung Quốc vượt 100 tấn, chỉ thấp hơn đôi chút so với tháng 7. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Thụy Sĩ tăng vọt từ 9,9 tấn lên 35 tấn, trị giá hơn 3 tỷ USD.

Tính đến tháng 8/2025, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 2.302 tấn, chỉ chiếm chưa đến 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng nội địa trong quý đầu tiên của năm 2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm của thị trường bất động sản và chứng khoán, cùng nỗi lo lạm phát và rủi ro tiền tệ, đã khiến nhu cầu vàng tăng mạnh.

Xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ.

Ấn Độ cũng ghi nhận nhu cầu lớn, nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ tăng từ 13,5 tấn (tháng 7) lên 15,2 tấn (tháng 8). Các chuyên gia nhận định, nhu cầu tích trữ từ ngành chế tác trang sức trước mùa lễ hội và mùa cưới, đặc biệt là lễ hội Diwali vào tháng 10, là yếu tố chính thúc đẩy nhập khẩu.

Về phía nhà đầu tư, dòng vốn vẫn tiếp tục chảy vào vàng. Số liệu cho thấy vị thế mua ròng hợp đồng tương lai vàng trên COMEX tăng lên 26,6 triệu ounce, mức cao nhất kể từ tháng 2. Lượng nắm giữ vàng tại các quỹ ETF đạt 96,1 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với đỉnh 111 triệu ounce tháng 10/2020.

Trên thị trường, sau đợt điều chỉnh ngắn hạn do Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, giá vàng nhanh chóng phục hồi. Giá vàng giao ngay lập kỷ lục mới 3.831,45 USD/ounce trước khi giảm nhẹ, giao dịch quanh 3.827 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Kitco

Giá bạc cao nhất 14 năm

Bạc đang trở thành tâm điểm khi giá hợp đồng tương lai vượt 46 USD/ounce, mức cao nhất gần 14 năm. Nguyên nhân chính đến từ tồn kho sụt giảm mạnh.

Theo Heraeus, lượng bạc lưu trữ tại Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống 792 triệu ounce, mức thấp nhiều năm. Trong khi đó, tồn kho COMEX trên 500 triệu ounce, nhưng chỉ 193 triệu ounce (36%) là sẵn sàng để giao ngay, cho thấy nguồn cung thực tế đang bị thu hẹp đáng kể.

Cùng lúc, nhu cầu công nghiệp và dòng vốn ETF tăng thêm 10 triệu ounce trong tuần trước, nâng tổng mức nắm giữ lên 820 triệu ounce, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 1.021 triệu ounce hồi tháng 2/2021.

Giá bạc giao ngay đạt gần 46,7 USD/ounce, tăng 1,39% so với phiên trước.

Trong khi đó, thị trường bạch kim tiếp tục trong trạng thái thắt chặt nguồn cung. Giá bạch kim đã vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce, cao nhất trong năm.

Mặc dù sản lượng khai thác tại Nam Phi, quốc gia sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới, đã phục hồi, song theo các chuyên gia, mức tăng này chưa đủ để cải thiện thanh khoản thị trường trong ngắn hạn.

Giá bạch kim giao ngay đạt 1.593,40 USD/ounce, tăng 1,29% trong phiên, với đà tăng được dự báo có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định, vàng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng cắt giảm lãi suất và môi trường lãi suất thực giảm. Bạc và bạch kim có thể giữ đà tăng khi tồn kho và nguồn cung hạn chế vẫn là lực đỡ chính.