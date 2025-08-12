Theo thông báo được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố ngày 11/8, Savico (mã HOSE: SVC) vừa có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư góp vốn tại Tasco RT.

Cụ thể, Savico góp vốn vào Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Tasco (Tasco RT) với số tiền dự kiến là 720 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của Savico là 220 tỷ, nguồn vốn vay là 500 tỷ đồng.

Hiện tại, vốn điều lệ của Tasco RT đang là 300 tỷ đồng. Như vậy, sau khi góp đủ vốn, tỷ lệ sở hữu của Savico tại doanh nghiệp là 70,59%.

Hệ sinh thái phân phối xe hàng đầu nội địa muốn phát triển chuỗi showroom thương hiệu Geely – Lynk & Co trên toàn quốc. Ảnh: Tasco

Sau khi hoàn thành giao dịch góp vốn, ông Nguyễn Hải Hà, Tổng Giám đốc Savico, đại diện phần vốn Savico tại Tasco RT. Ông Hà cũng sẽ thực hiện triển khai việc góp vốn và giám sát đầu tư phát triển chuỗi showroom, thực hiện ký kết các hợp đồng, thoả thuận có liên quan khi triển khai.

Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, mục đích sử dụng của khoản vốn góp trên là để đầu tư phát triển hoạt động của chuỗi showroom thương hiệu Geely – Lynk & Co trên toàn quốc. Các đợt góp vốn có thể chia thành các giai đoạn khác nhau, với giai đoạn 1 đầu tư vào chuỗi showroom khu vực phía Bắc.

Tasco RT được thành lập tháng 11/2024, với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống). Trước khi về tay Savico, Tasco RT là công ty con của Tasco Auto.

Tính đến hết quý II/2025, Công ty Cổ phần Tasco (mã HNX: HUT) sở hữu 96,45% vốn tại Tasco Auto và 52,17% tại Savico. Đáng chú ý, tháng 6/2025, ông Ngô Đức Vũ, Chủ tịch HĐQT của Savico đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Tasco.

Theo báo cáo thường niên của Tasco, trong năm 2024, công ty thành viên Tasco Auto đạt doanh số hơn 40.555 xe, chiếm 13,7% thị phần ô tô Việt Nam.

Năm 2024, Lynk & Co (thương hiệu con của Geely, Trung Quốc) lần đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với 6 showroom chuyên biệt và tận dụng hệ thống 106 showroom của Tasco Auto để mở rộng thị phần. Năm 2025, Tasco tiếp tục mở rộng mạng lưới showroom, đặt mục tiêu đạt 180 showroom.

Trước đó, hồi tháng 9/2024, Tasco và Geely đã ký Hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Thái Bình, với tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu USD, công suất giai đoạn 1 đạt 75.000 xe/năm.

Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026. Tuy nhiên, đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc khởi công nhà máy.