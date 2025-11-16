Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, biểu tượng nhan sắc một thời - Đoàn Hồng Điệp (Điệp Dove) đã bất ngờ tái xuất sàn diễn trong bộ sưu tập “Thoải Mộng” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025.