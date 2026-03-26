Đại tá - NSND Thu Quế: Bình yên trong kỷ luật và mái tóc bạc tự nhiên

Hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch nói Quân đội, NSND Thu Quế không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một quân nhân mang quân hàm Đại tá. Nhưng sau tất cả những danh hiệu, điều khiến công chúng chú ý gần đây lại là một hình ảnh rất khác: một nữ nghệ sĩ để tóc bạc tự nhiên, sống giản dị và lan tỏa năng lượng tích cực.

NSND Thu Quế tự tin với mái tóc bạc.

Không nhuộm tóc, không che giấu dấu vết thời gian, NSND Thu Quế chọn cách đón nhận tuổi tác một cách nhẹ nhàng. Mái tóc bạc không còn là biểu tượng của sự già nua mà trở thành dấu ấn của trải nghiệm, của một hành trình sống đủ đầy.

Ở tuổi gần 60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ nếp sống kỷ luật của người lính, tập thể dục đều đặn, duy trì thể lực thậm chí có thể nâng tạ, điều không phải ai ở độ tuổi này cũng làm được. Nhưng hơn cả sức khỏe, điều đáng quý ở NSND Thu Quế là tinh thần, sống tích cực, không buông xuôi theo tuổi tác.

Cuộc sống của NSND Thu Quế hôm nay không ồn ào. Đó là những buổi sinh hoạt cộng đồng, những hoạt động truyền cảm hứng cùng những người phụ nữ cùng thế hệ - nơi mái tóc bạc trở thành biểu tượng của sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên. Đó cũng là mái ấm gia đình bền chặt, nơi chị tìm thấy sự cân bằng sau nhiều năm cống hiến.

Với Thu Quế, niềm vui không đến từ những vai diễn lớn hay hào quang sân khấu mà từ việc được sống đúng với mình: khỏe mạnh, kỷ luật và bình yên.

NSND Hoàng Cúc: Đi qua bạo bệnh để học cách vui từng ngày

Nếu như NSND Thu Quế chọn sống vui từ sự chủ động và kỷ luật thì NSND Hoàng Cúc lại tìm thấy niềm vui sau những tháng ngày đối diện với ranh giới sinh tử.

Từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Bắc, Hoàng Cúc trải qua một biến cố lớn khi mắc bệnh ung thư. Có những thời điểm, bệnh tình khiến bà suy kiệt, tưởng như không thể vượt qua. Nhưng chính trong những khoảnh khắc mong manh ấy, nữ nghệ sĩ lại tìm ra một triết lý sống giản dị "còn sống ngày nào, hãy vui ngày đó".

NSND Hoàng Cúc.

Sau hành trình dài chống chọi với bệnh tật, Hoàng Cúc trở lại với cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác. Không còn chạy theo công việc hay áp lực danh tiếng mà dành thời gian cho bản thân: tập yoga, thiền, viết thơ, du lịch và tận hưởng những điều nhỏ bé quanh mình.

Thơ ca trở thành nơi bà gửi gắm cảm xúc như một cách chữa lành tâm hồn. Những vần thơ không chỉ là nghệ thuật mà còn là hành trình tự sự, nơi bà chuyển hóa nỗi đau thành sự nhẹ nhõm.

Ở tuổi U70, cuộc sống của NSND Hoàng Cúc được nhiều người ngưỡng mộ không phải vì sự giàu có hay hào nhoáng mà bởi sự bình an. Niềm vui của nữ nghệ sĩ đến từ những điều rất giản dị: một buổi sáng khỏe mạnh, một bữa cơm gia đình, một chuyến đi nhẹ nhàng hay đơn giản là cảm giác được tồn tại.

Mái tóc bạc của NSND Hoàng Cúc, giống như NSND Thu Quế, không còn là điều phải che giấu. Nó trở thành biểu tượng của một người đã đi qua giông bão và vẫn chọn mỉm cười.

Trong quan niệm truyền thống, tóc bạc thường gắn với sự già nua, thậm chí là nỗi lo về tuổi tác, với nghệ sĩ hình ảnh đó càng cần phải che dấu. Nhưng với Thu Quế và Hoàng Cúc, mái tóc bạc lại mang một ý nghĩa khác. Đó là sự chấp nhận. Đó là dấu hiệu của một hành trình đã đi qua đủ dài để hiểu mình cần gì. Và trên hết, đó là biểu tượng của tự do - tự do khỏi những chuẩn mực về vẻ đẹp, khỏi áp lực phải trẻ mãi.