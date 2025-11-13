Tối 13/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Tiến Dụng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thủy (Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi. Địa phương đã phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho bé.

Theo đó, ngày 10/11, UBND xã Yên Thủy nhận được tin báo về việc phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, vào khoảng 9h30 cùng ngày, bà Bùi Thị Đ. (64 tuổi) phát hiện tại số nhà 48, đường Hùng Vương, xã Yên Thủy có 2 người đi xe máy (không rõ biển số, đặc điểm nhận dạng) đến trước cổng nhà rồi đặt xuống 1 giỏ xách và 1 túi bóng đen.

Sau khi 2 người này rời đi, bà Đ. gọi cho chủ nhà là ông Nguyễn Xuân T. ra kiểm tra và phát hiện bên trong có 1 bé trai sơ sinh (khoảng 3 ngày tuổi) quấn khăn màu xanh dương, chưa rụng rốn, nặng hơn 3kg. Trong giỏ có 1 phong bì chứa 500 nghìn đồng kèm dòng chữ: "Hoàn cảnh em khổ, rất mong cô chú cưu mang", trong túi bóng đen có đồ sơ sinh của trẻ nhỏ.

Tiếp nhận thông tin sự việc, UBND xã Yên Thủy đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày, hết ngày 19/11, nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

Trẻ đang được giao cho gia đình ông Nguyễn Xuân T. phối hợp với Trạm Y tế xã Yên Thủy theo dõi sức khỏe và chăm sóc.