Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 14h10 ngày 5/11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 ven đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu 10 (phường Thanh Miếu), ông L.Q.M. (62 tuổi, trú tại khu 5, phường Thanh Miếu) bị ô tô tải tông chèn qua người, khiến tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển ô tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đoàn Văn Đại điều khiển ô tô tải chèn qua người ông M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: QH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra làm rõ, nghi phạm điều khiển ô tô tải tông ông Mão tử vong là Đoàn Văn Đại.

Nghi phạm Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo công an, ngay sau khi gây án, Đại điều khiển xe bỏ chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, sau đó lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng Đoàn Văn Đại và tiến hành vận động, thuyết phục. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đại khai nhận do mâu thuẫn giữa gia đình mình và gia đình chị L.T.T.H. (36 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, vợ cũ của Đại, con gái ông M.), nên khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại đã điều khiển ô tô BKS 20L-8641 tông chèn qua người ông M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.